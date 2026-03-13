Δολοφονία στην Καλαμαριά: Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

Snapshot Ένας 20χρονος δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά μετά από μαχαιριά που δέχθηκε σε συμπλοκή.

Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας 23 ετών, παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 22:00 στην οδό Αργοναυτών.

Aιματηρό περιστατικό συνέβη στην Καλαμαριά, στην οδό Αργοναυτών, περίπου στις 22.00 χθες το βράδυ. Ένας 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από μαχαιριά που δέχθηκε, ενώ όπως φαίνεται είχε προηγηθεί συμπλοκή.

Για το περιστατικό πριν λίγη ώρα παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο φερόμενος ως δράστης, ένας 23χρονος. Λίγο μετά τις 16.00 έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, πήγε κατευθείαν στον δεύτερο όροφο, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και είπε ότι του επιτέθηκαν στην Καλαμαριά, απρόκλητα πέντε άτομα. Τον χτυπούσαν με τα χέρια στο πρόσωπο, έπεσε στο πάτωμα, ενώ πληροφορίες λένε ότι φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο.

Ο βασικός ύποπτος, 23 ετών που παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης

