Πυρκαγιά με δύο νεκρούς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα: Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Καλλιθέα, με δύο άνδρες να χάνουν τη ζωή τους από φωτιά σε διαμέρισμα.

Κάτοικοι της οδού Αγαμέμνονος στην Καλλιθέα είδαν τις φλόγες από το διώροφο σπίτι να καίνε τις τέντες, χωρίς όμως να γνωρίζουν αν στο εσωτερικό του σπιτιού υπάρχουν άτομα.

Με σκάλα, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, μπήκαν μέσα στο σπίτι και έψαξαν να βρουν αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Μία μαρτυρία έκανε λόγο για δύο άτομα.

Την ίδια ώρα, στο σημείο η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία, ενώ ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν σε ετοιμότητα για να μεταφέρει κάποιον στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, λίγο αργότερα, όταν οι καπνοί υποχώρησαν, οι πυροσβέστες βρήκαν στο σαλόνι δύο άντρες από τη Συρία.

Έκρηξη θερμαντικού σώματος

«Είδαμε φωτιά, λαμπάδιασε ο τόπος, ήρθαν οι πυροσβεστικές και άρχισαν να ρίχνουν νερό... Δύο παλικάρια, τώρα μου το είπαν, πάνε, τελείωσαν», λέει κάτοικος της περιοχής.

Σχεδόν δίπλα τους, ένα θερμαντικό σώμα που είχε εκραγεί και φαίνεται ότι ήταν η αιτία του κακού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο ένοικοι του διαμερίσματος εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό και δεν είχαν τρόπο διαφυγής. Πριν από λίγη ώρα, το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής ολοκλήρωσε την έρευνά του.

Νωρίς το πρωί, το αφεντικό ενός εκ των δύο αντρών ανησύχησε και πήγε στο σπίτι να τους αναζητήσει.

«Τον πήρα τηλέφωνο και είχε κλειστά τα κινητά και ήρθα να μάθω τι κάνει».

Το ένα από τα δύο θύματα έχει οικογένεια με τρία παιδιά, τα οποία ζουν στη Συρία, ενώ εκείνος δούλευε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

