Βόρεια Κορέα: Επίδειξη δύναμης από τον Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με τη «διάδοχο» κόρη του

Επίδειξη πυρηνικής δύναμης από τη Βόρεια Κορέα, με αφορμή το τέλος των εργασιών του 9ου Συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος.

Σε μία μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ στην Πιονγιάνγκ, χιλιάδες στρατιώτες παρέλασαν μπροστά από τον ηγέτη τους, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος συνοδευόταν σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις «σύσσωμης» της οικογένειας, από την κόρη του Κιμ Τζου Αε και τη σύζυγό του Ρι Σολ Τζου.

?? North Korean leader Kim Jong Un held a military parade to mark the conclusion of the 9th Congress of the Workers’ Party of Korea.



North Korean troops who fought against Ukraine in Russia’s Kursk region marched in the parade.



A spokesperson for Ukraine’s Foreign Ministry… pic.twitter.com/QsTiG8ukqT — Visegrád 24 (@visegrad24) February 27, 2026

Η νέα εμφάνιση της 13χρονης κόρης του Κιμ θεωρείται σημαντική κίνηση, καθώς αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι θα τον διαδεχθεί στον «θρόνο» της εξαιρετικά μυστικοπαθούς χώρας.

??Daddy Kim Jong Un, daughter and the grand military parade that marks the 9th Congress of the Workers' Party of #NorthKorea in Pyongyang last night.



Will she be the successor???? pic.twitter.com/g8VhbTvD2M — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) February 26, 2026

Ο Κιμ εκφώνησε μια απειλητική ομιλία, δηλώνοντας ότι η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα έχει τη δυνατότητα να «καταστρέψει εντελώς» τη Νότια Κορέα σε περίπτωση απειλής, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη.

Στην σπάνια ομιλία του, απέρριψε επίσης την ιδέα της συνεργασίας με τους ομολόγους του από τη Νότια Κορέα, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο μόνιμος στόχος του στρατού μας πρέπει να είναι η καλλιέργεια του ιδεολογικού πνεύματος για την κατάρρευση της βούλησης του εχθρού να πολεμήσει και την εξόντωσή του, η απόκτηση συντριπτικής στρατιωτικής και τεχνικής δύναμης ικανής να κερδίσει οποιαδήποτε μάχη και η καθιέρωση σιδηράς στρατιωτικής πειθαρχίας με την οποία ολόκληρος ο στρατός θα κινείται ως ένα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο στρατός μας μπορεί να γίνει σταδιακά ισχυρός και να μετατραπεί σε μια οντότητα που θα προκαλεί φόβο στον εχθρό» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του.