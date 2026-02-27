Βόρεια Κορέα: Επίδειξη δύναμης από τον Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με τη «διάδοχο» κόρη του
Σπάνια κοινή εμφάνιση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας με τη σύζυγο και την κόρη τους
Επίδειξη πυρηνικής δύναμης από τη Βόρεια Κορέα, με αφορμή το τέλος των εργασιών του 9ου Συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος.
Σε μία μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ στην Πιονγιάνγκ, χιλιάδες στρατιώτες παρέλασαν μπροστά από τον ηγέτη τους, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος συνοδευόταν σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις «σύσσωμης» της οικογένειας, από την κόρη του Κιμ Τζου Αε και τη σύζυγό του Ρι Σολ Τζου.
Η νέα εμφάνιση της 13χρονης κόρης του Κιμ θεωρείται σημαντική κίνηση, καθώς αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι θα τον διαδεχθεί στον «θρόνο» της εξαιρετικά μυστικοπαθούς χώρας.
Ο Κιμ εκφώνησε μια απειλητική ομιλία, δηλώνοντας ότι η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα έχει τη δυνατότητα να «καταστρέψει εντελώς» τη Νότια Κορέα σε περίπτωση απειλής, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη.
Στην σπάνια ομιλία του, απέρριψε επίσης την ιδέα της συνεργασίας με τους ομολόγους του από τη Νότια Κορέα, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Ο μόνιμος στόχος του στρατού μας πρέπει να είναι η καλλιέργεια του ιδεολογικού πνεύματος για την κατάρρευση της βούλησης του εχθρού να πολεμήσει και την εξόντωσή του, η απόκτηση συντριπτικής στρατιωτικής και τεχνικής δύναμης ικανής να κερδίσει οποιαδήποτε μάχη και η καθιέρωση σιδηράς στρατιωτικής πειθαρχίας με την οποία ολόκληρος ο στρατός θα κινείται ως ένα.
Με αυτόν τον τρόπο, ο στρατός μας μπορεί να γίνει σταδιακά ισχυρός και να μετατραπεί σε μια οντότητα που θα προκαλεί φόβο στον εχθρό» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του.