Εξωτερικός φρουρός φυλακών συνελήφθη με ναρκωτικά στα Τρίκαλα
Στο σπίτι του εντοπίστηκα 30 γραμμάρια κάνναβης
Χειροπέδες σε έναν 48χρονο εξωτερικό φρουρό των φυλακών Τρικάλων πέρασαν την Παρασκευή αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης και Δίωξης Εγκλημάτων της Δ.Α. Τρικάλων.
Στις αστυνομικές αρχές είχαν φτάσει από μέρες σχετικές πληροφορίες και το πρωί της Παρασκευής έγινε έρευνα στο σπίτι του όπου και βρέθηκαν περί τα 30 γραμμάρια κάνναβη, σύμφωνα με το trikalavoice.gr.
Ο 48χρονος συνελήφθη και παραπέμπεται αρμοδίως.
