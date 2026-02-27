Κρήτη: Δάσκαλος έπιασε μαθητή από τον λαιμό – Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε το περιστατικό

Ένα επεισόδιο σημειώθηκε σε σχολείο ανάμεσα σε έναν δάσκαλο και μαθητή, καθώς, όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού ο εκπαιδευτικός έπιασε το παιδί της από τον λαιμό.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας