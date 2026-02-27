Κρήτη: Δάσκαλος έπιασε μαθητή από τον λαιμό – Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε το περιστατικό
Ο 40χρονος εκπαιδευτικός διδάσκει στην 5η δημοτικού, όπου πηγαίνει και ο γιος της μητέρας που κατήγγειλε το περιστατικό
Ένα επεισόδιο σημειώθηκε σε σχολείο ανάμεσα σε έναν δάσκαλο και μαθητή, καθώς, όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού ο εκπαιδευτικός έπιασε το παιδί της από τον λαιμό.
