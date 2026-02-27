Γαστούνη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά - 13 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εντός και περίξ καταυλισμού στην περιοχή της Γαστούνης πραγματοποίησε την Πέμπτη (26/02) η Αστυνομία, λίγες ημέρες μετά την άγρια επίθεση ομάδας Ρομά σε περιπτερά και τον γιο του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Ελέγχθηκαν 205 άτομα και 112 οχήματα.

Διενεργήθηκαν 12 έρευνες σε οικίες.

Προσήχθησαν 23 άτομα.

Βεβαιώθηκαν 56 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 8 οχήματα.

Συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα και ειδικότερα: (3) άτομα σε εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, (9) άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, (1) άτομο για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

και ειδικότερα:

Επισημαίνεται ότι τα τρία εντάλματα σύλληψης αφορούν στην υπόθεση της 21-02-2026, κατά την οποία είχαν προκληθεί βαριές σωματικές βλάβες και φθορές σε βάρος δύο ημεδαπών σε περίπτερο στη Γαστούνη.

Ένα από τα καταζητούμενα άτομα εντοπίστηκε και συνελήφθη σε δυσπρόσιτη βαλτώδη περιοχή πλησίον καταυλισμού, με τη συνδρομή Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (drone) της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

