Λέρος: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τους καβγάδες πατέρα και γιου

Το Newsbomb φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες ντοκουμέντα από ένα από τα πολλά επεισόδια που είχαν ο ανήλικος, καθ' ομολογία, πατροκτόνος με τον 50χρονο πατέρα του στη Λέρο.

Ο καβγάς μεταξύ πατέρα και γιου, που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας ,σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, στο επεισόδιο ασκήθηκε και σωματική βία, εκτός προφανώς από τη λεκτική.

Σύμφωνα με την τοπική κοινωνία, οι προστριβές ήταν συχνές ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο, με τον νεαρό να φέρεται να έχει υποστεί βία από τον 50χρονο κατά το παρελθόν.

Υπάρχουν εξάλλου αναφορές για σοβαρό καβγά λίγες ημέρες πριν το χθεσινό συμβάν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά το φονικό, ο νεαρός κάλεσε το ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του είχε υποστεί ατύχημα και είχε τραυματιστεί σοβαρά. Τη ώρα εκείνη, σύμφωνα με έτερες πληροφορίες, στο συνεργείο, αλλά σε παρακείμενο χώρο βρίσκονταν άλλα δύο άτομα, που δεν ήταν παρόντα στον καβγά, ωστόσο, οι καταθέσεις τους αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας

Στο συνεργείο του 50χρονου από τη Λέρο εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία, εκεί όπου ο ανήλικος γιος του, τον σκότωσε πετώντας του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, ο 50χρονος άρχισε να πετά διάφορα εργαλεία από το συνεργείο στον γιο του, με τον οποίο είχε διένεξη για μία ακόμα φορά. Ο μικρός, του πετούσε πίσω ό,τι του έριχνε ο πατέρας του. Για κακή του τύχη, το κυλινδροπίστονο, τον πέτυχε στο κεφάλι κι ο τραυματισμός αυτός, αποδείχθηκε θανάσιμος.

Το κυλινδροπίστονο, είναι αρκετά βαρύ καθώς ζυγίζει από μισό έως περίπου 2 κιλά, οπότε γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αν πεταχτεί με δύναμη μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θανάσιμο τραύμα.

Ο 50χρονος κατέληξε πριν φτάσει στο νοσοκομείο. Εκεί απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος. Πατέρας και γιός είχαν πολλές εντάσεις μεταξύ τους, ενώ το 2022 είχαν ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, όπου και πάλι ο πατέρας είχε πετάξει αντικείμενα στο γιο του και είχε συλληφθεί.

Διαβάστε επίσης