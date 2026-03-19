Πόλο: Ήττα στο γκολ για τον Παναθηναϊκό από την Γιαντράν Σπλιτ

Την ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός στο «Σεράφειο». Οι «πράσινοι» για το Euro Cup του πόλο ανδρών, έχασαν 11-10 στην έδρα τους από την Γιαντράν Σπλιτ, στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του θεσμού.

Ένα σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Το «τριφύλλι» βρέθηκε να χάνει 8-10 και είχε ισοφαρίσει το ματς, αλλά στην τελευταία φάση γνώρισε την ήττα. Μετά από αναμέτρηση που ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκειά της.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην έδρα της Γιαντράν στις 28 Μαρτίου. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί νίκη με δύο γκολ διαφορά (ή +1 και να επικρατήσει στα πέναλτι), για να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-2, 1-3, 4-4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 4, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης

ΓΙΑΝΤΡΑΝ ΣΠΛΙΤ (Γιούρε Μαρέλια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 5, Μάρινιτς Κράγκιτς 1, Ράνταν, Μπούτιτς 1, Πεϊκοβιτς, Τσούρκοβιτς 1, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ 1, Νέμετ, Φάτοβιτς 2, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέγιτς