ΗΠΑ: Απέλασαν στην κεντροαφρικανική δημοκρατία Ιρανούς, Αφγανούς, Τούρκους και Γεωργιανούς

Το πρώτο αεροσκάφος που μετέφερε Ιρανούς, Αφγανούς, Τούρκους και Γεωργιανούς παράνομους μετανάστες οι οποίοι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, έφθασε στο Μπανγκί το βράδυ της Παρασκευής, στο πλαίσιο ενόςαμερικανικού προγράμματος για την απέλαση παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η αμερικανίδα δικηγόρος Άλμα Ντέιβιντ.

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία προστέθηκε πρόσφατα στη λίστα των αφρικανικών χωρών που έχουν συμφωνήσει να δεχτούν προσωρινά παράνομους μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Αυτές οι απελάσεις σε «τρίτες χώρες» έχουν γίνει βασικό στοιχείο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

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