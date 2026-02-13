Οργή Τουρκίας για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την κατηγορεί για απελάσεις χριστιανών

Με μία οργισμένη ανακοίνωση απάντησε η Άγκυρα στο ψήφισμα που υιοθέτησε την Πέμπτη (12/02) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που κατηγορούσε την Τουρκία για απελάσεις χριστιανών και δημοσιογράφων.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες που στοχεύουν την Τουρκία σε ορισμένα ψηφίσματα που υιοθέτησε χθες (12 Φεβρουαρίου) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ψήφισμα για την «Κατάσταση στη Βορειοανατολική Συρία» αγνοεί τον ρόλο της Τουρκίας στην ανάκαμψη και σταθεροποίηση της Συρίας. Συνιστούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να κατανοήσει τις πραγματικές συνθήκες στο πεδίο και τις προσδοκίες της Συρίας και του λαού της, αντί να υιοθετεί λανθασμένα και κακόβουλα ψηφίσματα.

Από την άλλη πλευρά, οι ισχυρισμοί σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και της θρησκείας στη χώρα μας στο ψήφισμα με τίτλο «Στοχευμένες απελάσεις ξένων δημοσιογράφων και ξένων χριστιανών στην Τουρκία» έρχονται σε αντίθεση με τα γεγονότα. Κανένας ξένος θεσμός, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις δικαστικές διαδικασίες που διεξάγονται στη χώρα μας.

Αυτά τα ψηφίσματα δεν προμηνύουν επίσης τίποτα καλό για το πνεύμα των προσπαθειών ενίσχυσης των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει εποικοδομητικά μέτρα για τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ, αντί να χρησιμοποιείται ως όργανο για προσπάθειες κατά της χώρας μας και να επιχειρεί να παρεμβαίνει στις εσωτερικές μας υποθέσεις».

Το ψήφισμα που εξόργισε την Άγκυρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφισμά του χτες, 12 Φεβρουαρίου, καταδικάσε τις στοχευμένες απελάσεις από την Τουρκία ξένων δημοσιογράφων και χριστιανών υπηκόων άλλων χωρών, οι οποίες πραγματοποιούνται με αβάσιμα προσχήματα εθνικής ασφάλειας και χωρίς τη δέουσα διαδικασία.

Δεδομένης της έλλειψης πρόσβασης σε αποδεικτικά στοιχεία και ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από τις τουρκικές αρχές να θέσουν αμέσως τέλος σε όλες τις μορφές δικαστικής και διοικητικής παρενόχλησης αλλοδαπών δημοσιογράφων.

Οι ευρωβουλευτές καλούν περαιτέρω την Τουρκία να σταματήσει αμέσως τη χρήση των διοικητικών κωδικών ασφαλείας N-82 και G-87, με βάση τους οποίους έχουν οριστεί τουλάχιστον 300 αλλοδαποί χριστιανοί ως απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας, να παράσχει αποφάσεις αιτιολογημένες σε ατομικό επίπεδο και υπό ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο, καθώς και να επιτρέψει την επιστροφή των ατόμων που έχουν απελαθεί αυθαίρετα.

Στο πλαίσιο αυτό, στο ψήφισμα που υιοθέτησε η Ευρωβουλή αναφέρεται ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει όλες τις απελάσεις και τις νομικές διαδικασίες κατά του Ιρανού ανεξάρτητου δημοσιογράφου Καβέχ Ταχερί, του Σουηδού δημοσιογράφου Χοακίμ Μεντίν και άλλων δημοσιογράφων που έχουν στοχοποιηθεί λόγω της δουλειάς τους.

Οι ευρωβουλευτές, αναφερόμενοι στην αξιολόγηση της έκθεσης της Επιτροπής για την Τουρκία για το 2025, σύμφωνα με την οποία η ελευθερία και η πολυφωνία των ΜΜΕ εξακολουθούν να υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς, ζητούν από την Επιτροπή να εγείρει συστηματικά αυτές τις ανησυχίες στον πολιτικό της διάλογο με την Τουρκία και να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων σε περίπτωση που οι καταχρήσεις αυτές συνεχιστούν.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 502 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 59 αποχές.

Διαβάστε επίσης