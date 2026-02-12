Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν αιφνιδίασε τον Μητσοτάκη με τις θετικές δηλώσεις και το Διεθνές Δίκαιο

Το θετικό κλίμα που επικράτησε στη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα και την ιδιαίτερα φιλική στάση του προέδρου της Τουρκίας, η οποία προκάλεσε έντονη έκπληξη στην Αθήνα, υπογραμμίζουν τα ρεπορτάζ στα τουρκικά ΜΜΕ.

Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του τουρκικού πρακτορείου Anadolu είναι η κοινή συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Το εκτενές ρεπορτάζ αναφέρεται στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου αλλά και του Έλληνα πρωθυπουργού. Υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη δήλωση Ερντογάν ότι πιστεύει με όλη την καρδιά του ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Ελλάδα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί.

«Στην Αθήνα πήραν μια βαθιά ανάσα ανακούφισης μετά τη συνάντηση» σχολιάζει ο ανταποκριτής του δικτύου A Haber Ιλχάν Ταχσίν. Ο δημοσιογράφος τονίζει ότι «η διπλωματία του Ερντογάν μάγεψε την Αθήνα» και ότι κανείς στην ελληνική αποστολή, ανάμεσα τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν περίμενε την φιλική στροφή του Τούρκου προέδρου και την αναφορά του στο Διεθνές Δίκαιο.

«Η Αθήνα, με δύο λέξεις, είναι πολύ ικανοποιημένη από τη σημερινή συνάντηση στην Άγκυρα. Διότι το γεγονός ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας θα παραμείνουν ανοιχτοί έχει δώσει στην Ελλάδα μια ανάσα ανακούφισης. Διότι μια χώρα 80 εκατομμυρίων ανθρώπων ακριβώς δίπλα, μερικές φορές λόγω των εκρήξεων του Δένδια, έβαζε την κυβέρνηση Μιτσότακη, και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη σε δύσκολη θέση», αναφέρει ο δημοσιογράφος.

Το δίκτυο CNN Turk φιλοξενεί το ρεπορτάζ για τη συνάντηση στην πρώτη θέση της ιστοσελίδας του και σχολιάζει ότι «ο Μητσοτάκης έμεινε άφωνος μπροστά στον Ερντογάν». Το δίκτυο σχολιάζει ότι αν και από τις δηλώσεις των δύο ηγετών φάνηκε ότι διάλογος μεταξύ των δύο χωρών προχωράει θετικά κάποιοι πολιτικοί κύκλοι στην Αθήνα εντείνουν την κριτική τους.

Εκτενή είναι και τα ρεπορτάζ της εφημερίδας Yeni Safak, η οποία σχολιάζει σε τίτλο άρθρου της «τα προβλήματα δεν είναι ανυπέρβλητα». Η εφημερίδα τονίζει ότι ο Ερντογάν στην κοινή συνέντευξη Τύπου έδωσε έναν «κλάδο ελαίας» στον Κυριάκο Μητσοτάκη και δήλωσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί.

