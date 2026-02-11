Ανάλυση: Το τετ α τετ που αλλάζει το κλίμα: «Αν όχι τώρα, πότε;» το μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν

Ποια ζητήματα έθεσε στη συνάντηση με τον Ερντογάν ο Έλληνας πρωθυπουργός - Οι αναφορές του Τούρκου προέδρου στο διεθνές δίκαιο

Κώστας Τσιτούνας

Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν κράτησε περίπου μιάμιση ώρα και έγινε σε θετικό κλίμα κάτι που φάνηκε ήδη από τις πρώτες φωτογραφίες των δύο ηγετών. Υπήρξε ειλικρινής συζήτηση και τέθηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες. Μητσοτάκης και Ερντογάν συμφώνησαν ότι η διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος των δύο χωρών και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν ακόμα και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή (Γάζα, Συρία κλπ).

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Τούρκο πρόεδρο εμφανίστηκε απολύτως ξεκάθαρος τόσο σε ότι αφορά τις εθνικές κόκκινες γραμμές, όσο και για τα ζητήματα που αφορούν την ομαλή και λειτουργική θέση των δύο χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το ζήτημα του casus belli και το ζήτημα της θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη αλλά και το θέμα της επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού ενώ όπως τόνισε «η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης, θέλουμε ειλικρινείς σχέσεις με τους γείτονές μας και όπου μπορούμε να πετύχουμε συνεργασίες. Κλείνω, αγαπητέ Ταγίπ, με τη σκέψη ότι η μοίρα μάς όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, ευημερίας και προόδου των χωρών μας, στον δρόμο που άνοιξαν Ελευθέριος Βενιζέλος και Κεμάλ Ατατούρκ. Θα χαρώ να σας δω στην Ελλάδα, στο επόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας».

Οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν ότι το κλίμα της επίσκεψης ήταν πολύ καλό γεγονός που φάνηκε και από τις δημόσιες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναν πολύτιμο φίλο του.

«Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι συμφωνούμε με τον πολύτιμό μου φίλο Κυριάκο σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι όταν διαφωνούμε είναι σημαντικό να μην μπαίνουμε σε κρίσεις και εντάσεις, ενώ περιέγραψε με σαφήνεια τον οδικό χάρτη επίλυσης των δύο συγκεκριμένων διαφορών με την Τουρκία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες. Η ελληνική θέση παραμένει σταθερή ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο είναι η μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας και εύχομαι ειλικρινά και θα συμμεριστώ την αισιοδοξία σας ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορά στο διεθνές δίκαιο έκανε και ο Τούρκος πρόεδρος κατά την διάρκεια των δηλώσεών του.

«Την τελευταία φορά είχα αποφασίσει ότι θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας. Βλέπουμε ότι οι συμφωνίες μας παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών, οι οποίες ελπίζω να συνεχιστούν. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ενισχυθεί το εμπόριο. Συζητήσαμε τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος παρά τη θετική διάθεση για διάλογο αναφέρθηκε για άλλη μια φορά σε «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει μόνον μουσουλμανική και όχι τουρκική μειονότητα:

«Είναι καθαρή η θέση μας για μειονότητες όπως αυτές καθορίζονται με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ας εργαστούμε πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαων μας».

Σημαντικό σημείο των δηλώσεων του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν ότι έθεσε ανοιχτά στον Ταγίπ Ερντογάν και χωρίς περιστροφές το ζήτημα του casus belli;

«Καιρός να αρθεί πια κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις -αν όχι τώρα πότε; Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός ενώ ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι αναφορές του στο μεταναστευτικό αλλά και στο θέμα της βίζας στους Τούρκους πολίτες:

«Συμφωνήσαμε σε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες. Επιτυχία η βίζα στους Τούρκους για επίσκεψη στα ελληνικά νησιά. Έχουμε μία καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό με τις ροές στο ανατολικό Αιγαίο να έχουμε μειωθεί στο 60%. Η καταπολέμηση των δικτύων διακινητών να είναι σταθερός στόχος των δύο κρατών μας. Στόχος να φτάσουμε τα 10 δισ. στο διμερές μας εμπόριο».

Στην Κοινή Δήλωση που εξέδωσαν, οι δύο πλευρές κατέγραψαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς δεσμούς, να ενεργοποιήσουν δυναμικότερα τις επιχειρηματικές τους κοινότητες και να διευρύνουν τα πεδία διμερούς συνεργασίας, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσπάθειας σταθεροποίησης και εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

