Οι δηλώσεις Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Τα ζητήματα είναι ακανθώδη αλλά όχι άλυτα

«Παρόλο που τα ζητήματα είναι ακανθώδη δεν είναι άλυτα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι συμφωνούμε για αυτό το θέμα και όπως και στους υπόλοπους τομείς. Πιστεύουμε ότι μετά το 2023 θα υπάρξει πρόοδος των προβλημάτων στο Αιγαίο», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη έπειτα από τη συνάντηση των δύο ηγετών σήμερα στην Άγκυρα.

«Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή αμυντική πρωτοβουλία είναι προς το κοινό μας συμφέρον», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του έχουν ως εξής:

Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την αντιπροσωπεία του στη χώρα μας, για άλλη μια φορά παρουσία σας.

Όπως γνωρίζετε, επισκεφθήκαμε την Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2023, για την πέμπτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, επισημοποιήσαμε τη συμφωνία μας να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου και να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τη Διακήρυξη των Αθηνών.

Σήμερα, συζητήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας μέσω θετικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Βλέπουμε ότι οι επαφές υψηλού επιπέδου, μας προσφέρουν ένα ευνοϊκό έδαφος από αυτή την άποψη. Ελπίζω ότι τα έγγραφα που μόλις εγκρίναμε θα ενισχύσουν περαιτέρω την ενότητα των σχέσεών μας.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη του στόχου μας να αυξήσουμε το διμερές μας εμπόριο, το οποίο έφτασε περίπου τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα, τα επιχειρηματικά συμβούλια των δύο χωρών συναντήθηκαν επίσης για να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Στη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό, συζητήσαμε για άλλη μια φορά ανοιχτά και ειλικρινά τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Υποστηρίζουμε τα εξής για το θέμα αυτό εδώ και πολύ καιρό. «Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί με καλές προθέσεις».

Ενώ τα τρέχοντα ζητήματα είναι περίπλοκα, δεν είναι ανυπέρβλητα βάσει του διεθνούς δικαίου, εφόσον υπάρχει καλή πίστη, εποικοδομητικός διάλογος και βούληση για εξεύρεση λύσης.

Χάρηκα που είδα ότι ο αγαπητός μου φίλος Κυριάκος και εγώ συμφωνούμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι, όπως ακριβώς έχουμε σημειώσει πρόοδο σε όλους τους άλλους τομείς των σχέσεών μας από το 2023, μπορεί επίσης να σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση των αλληλένδετων ζητημάτων στο Αιγαίο.

Σήμερα, επανέλαβα επίσης με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να ενεργήσουμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης απέναντι στις μειονότητες, οι οποίες αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο των σχέσεών μας. Μοιράστηκα με τον πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας σχετικά με την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη.

Αξιότιμα ​​μέλη του Τύπου, η Τουρκία και η Ελλάδα, δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζουν πολυάριθμες εξελίξεις που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους.

Ως Τουρκία, πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στις πρόσφατες αμυντικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον.

«Αξιολογήσαμε τις περιφερειακές εξελίξεις»

Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό τις περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας κατάπαυσης του πυρός και του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα.

Απορρίπτουμε τις πρόσφατες αποφάσεις του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη και να αποδυναμώσει την παλαιστινιακή διοίκηση. Η θέση μας, καθώς και των κορυφαίων χωρών του κόσμου και των αδελφών μας εθνών, σε αυτό το ζήτημα είναι σαφής. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω ότι η διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή εξαρτώνται από την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης στο παλαιστινιακό ζήτημα με βάση μια λύση δύο κρατών. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτή τη θέση.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα, ως προσωρινό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη θητεία 2025-2026, θα διατηρήσει την προοπτική της λύσης των δύο κρατών στην ατζέντα του συμβουλίου προς όφελος της περιοχής μας.

Συζητήσαμε επίσης τι μπορεί να γίνει για να εδραιωθεί η σταθερότητα στη Συρία και να μπορέσει αυτή η αδελφή χώρα να συμβάλει γρήγορα στην ειρήνη στην περιοχή. Είναι σαφές πόσο σημαντικός είναι ο εποικοδομητικός ρόλος που αναλαμβάνουμε σε αυτό το πλαίσιο, όχι μόνο για την ίδια τη Συρία, αλλά και για την ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Με βάση την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Συρίας, ελπίζουμε ότι όλα τα στοιχεία της χώρας θα προχωρήσουν προς το μέλλον με μια συμπεριληπτική προσέγγιση.

Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Τύπου, ως δύο γειτονικές και σύμμαχες χώρες, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτά τα κανάλια διαλόγου με βάση τη συνεργασία.

Με αυτές τις σκέψεις, ολοκληρώνω την ομιλία μου εκφράζοντας για άλλη μια φορά τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό και τα αξιότιμα ​​μέλη της αντιπροσωπείας.

