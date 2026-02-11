Tα επτά κείμενα που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου ΑΣΣ Ελλάδας - Τουρκίας

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, όπου πραγματοποιήθηκε η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Τα επτά κείμενα που υπέγραψαν η ελληνική και η τουρκική αντιπροσωπεία κατά την διάρκεια του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα, ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν τα εξής:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης

Διαβάστε επίσης