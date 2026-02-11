LIVE BLOG - Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Από λεπτό σε λεπτό η συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν

Στο Λευκό Παλάτι, στην Άγκυρα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών ήταν προγραμματισμένη για τις 15:15 (ώρα Ελλάδος), ενώ περίπου δύο ώρες αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Όπως έγινε γνωστό, Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν θα δεχθούν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αμέσως μετά τις δηλώσεις τους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και θα ακολουθήσουν στις 17:00 οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν. Κατόπιν, ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, στο οποίο θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Το Falcon 7X που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσγειώθηκε στην Άγκυρα λίγο μετά τις 14:30. Αμέσως ξεκίνησε η πομπή για το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν, εκεί που είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των δύο ηγετών.

