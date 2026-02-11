Ερντογάν για συνάντηση με Μητσοτάκη: «Θέλουμε ειρήνη για εμάς και τους γείτονές μας»

Λίγες ώρες πριν υποδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε στην τουρκική εθνοσυνέλευση κι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συναντάμε όλους τους παίκτες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας, με αίσθημα αδελφοσύνης», ανέφερε ο Ερντογάν, από το βήμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Αναλυτικά η δήλωσή του έχει ως εξής: «Σήμερα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Μητσοτάκη, στη χώρα μας. Πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα εδώ ότι, ως Τουρκία, θέλουμε για τους φίλους και τους αδελφούς μας αυτό που θέλουμε και για τους εαυτούς μας.

Όπως ακριβώς επιθυμούμε ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία για τους εαυτούς μας, επιθυμούμε το ίδιο και για τους γείτονές μας και για όλες τις αδελφές χώρες. Οι διπλωματικές μας προσπάθειες, τις οποίες έχουμε εντείνει τελευταία, έχουν αυτόν τον σκοπό.

Ο θεμελιώδης στόχος των γνωστών και αγνώστων, ορατών και αόρατων επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην περιφερειακή ειρήνη. Χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συναντιόμαστε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους ομολόγους μας σε πνεύμα απόλυτης αδελφοσύνης.

Ως οι αρχαίοι κάτοικοι μιας περιοχής τόσο παλιάς όσο και η ανθρώπινη ιστορία, εργαζόμαστε με καλή πίστη για να διασφαλίσουμε ότι η γεωγραφία μας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με συγκρούσεις, αδελφοκτόνους πολέμους και βαρβαρότητα όπως στη Γάζα, θα γίνει και πάλι μια γη ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».

