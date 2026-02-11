«Τεστ κοπώσεως» για τα ελληνοτουρκικά η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες αλλά με στόχο τη διατήρηση ενός γενικά ήρεμου κλίματος στο Αιγαίο και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας φτάνει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Μπορεί από την τελευταία συνάντηση των δύο αντρών τον Σεπτέμβριο του 2024, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, να έχει περάσει πολύς καιρός με τις εξελίξεις και στην ευρύτερη περιοχή μας να είναι ραγδαίες, το σημαντικό όμως είναι πως όλο αυτό το διάστημα, σε γενικές γραμμές, οι τόνοι παρέμειναν χαμηλοί ενώ περιορισμένες ήταν οι εντάσεις και στο Αιγαίο. Τόσο από την ελληνική όσο και από την τουρκική πλευρά ξεκαθαρίζουν πως βασικός στόχος αυτής της συνάντησης είναι η διατήρηση του καλού κλίματος και η αποφυγή πιθανών κρίσεων και εντάσεων στο μέλλον.

Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί μία συνολική επισκόπηση όλων των θεμάτων που απασχολούν την περιοχή μας αλλά και τις δύο χώρες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την ανάγκη άρσης του casus belli από την Άγκυρα.

Παράλληλα αναμένεται να θέσει το θέμα των NAVTEX που έρχονται ως απάντηση των κινήσεων της χώρας μας για το χωροταξικό σχεδιασμό των θαλασσίων πάρκων.

Στην γραμμή που ακολουθεί εδώ και χρόνια η Ελλάδα στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει πως η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται πάνω στις αρχές και αξίες του διεθνούς δικαίου τονίζοντας πως η Αθήνα επιδιώκει να έχει με την Άγκυρα σχέσεις καλής γειτονίας.

Η Αθήνα πάντως για μια φορά έχει διαμηνύσει πως η μοναδική διαφορά με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Οσον αφορά τη σημερινή συνάντηση πάντως διπλωματικές πηγές έχουν σπεύσει να διευκρινίσουν πως στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να υπάρχει το πλαίσιο ή η βούληση για να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, η οποία και δεν θα οδηγούσε πουθενά παρά θα επιβάρυνε το κλίμα.

Στη συνάντηση δεν αποκλείεται να γίνει και αναφορά στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ενδεχόμενο που δεν έχει αποκλείσει ο Τούρκος πρόεδρος, λόγω και των πιεστικών παροτρύνσεων από την αμερικανική πλευρά.

Αντιθέτως η στρατηγική της συμφωνίας σε θέματα χαμηλής πολιτικής που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια και βοηθά στη βελτίωση του κλίματος στα ελληνοτουρκικά αναμένεται να συνεχιστεί με σειρά διμερών συμφωνιών που θα υπογράψουν οι υπουργοί που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τους τούρκους ομολόγους τους.

Μεταξύ άλλων, Κυριάκος Πιερρακάκης και Μεχμέτ Σιμσέκ θα εξετάσουν τρόπους αύξησης του διμερούς εμπορίου που σήμερα ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα υπογράψει συμφωνίες για την έρευνα και την τεχνολογία, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θα υπογράψει σειρά συμφωνιών για τη συνεργασία και την από κοινού αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ενώ ο Θάνος Πλεύρης θα εξετάσει νέους τρόπους για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Οι δέκα υπουργοί που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας (όπως ανακοινώθηκαν τώρα από το ΥΠΕΞ) :

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

