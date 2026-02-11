Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Πού προσβλέπει η Αθήνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Άγκυρα για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια.

Παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Η διατήρηση της επικοινωνίας και τα ήρεμα νερά χωρίς εντάσεις είναι ο βασικός στόχος σε αυτή τη συγκυρία.

Εξάλλου, το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμισυ χρόνια, όπως:

- Τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα,

- ⁠Την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών,

- ⁠Τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου

- Την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας ύστερα από ενάμιση χρόνο - η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι σημαντικές και αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων.

Στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας πριν από την έναρξη της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Hakan Fidan και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, ο πρέσβης Μίλτον Νικολαϊδης και ο Akif Cagatay Kilic. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να προχωρήσουν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και να συζητήσουν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον κ. Μητσοτάκη είναι:

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Από το Μέγαρο Μαξίμου θα συνοδεύουν τον πρωθυπουργό η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Γιώργος Ευθυμίου και η Διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη.

