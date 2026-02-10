Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στην Τουρκία - Τι ώρα θα γίνει η συνάντηση με Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί την Τετάρτη στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στις 14.15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας. Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο είχε διεξαχθεί στην Αθήνα το 2023.

Στις 16.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

«Επιδιώκουμε εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την αυριανή συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα. Πάντως η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι οι τουρκικές Navtex και Notam απορρίπτονται ως παράνομες και αβάσιμες.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας είναι μια θεσμοθετημένη περιοδική συνάντηση των δύο ηγετών, υπογράμμισε επίσης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, αναφερόμενη στην αυριανή συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το σημαντικό είναι ότι διεξάγεται διάλογος και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Εκπέμπεται ένα μήνυμα κανονικότητας από το ΑΣΣ».

«Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών», επισήμανε. «Να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και, βεβαίως, να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Σημείωσε πως «δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες» και τόνισε πως «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου». «Επιδιώκουμε εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας» προσέθεσε.

