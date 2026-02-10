Υπουργείο Εξωτερικών για Τουρκία: Ναι στις καλές σχέσεις, απορρίπτουμε τις Navtex

«Επιδιώκουμε εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την αυριανή συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα. Πάντως η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι οι τουρκικές Navtex και Notam απορρίπτονται ως παράνομες και αβάσιμες.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας είναι μια θεσμοθετημένη περιοδική συνάντηση των δύο ηγετών, υπογράμμισε επίσης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, αναφερόμενη στην αυριανή συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το σημαντικό είναι ότι διεξάγεται διάλογος και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Εκπέμπεται ένα μήνυμα κανονικότητας από το ΑΣΣ».

«Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών», επισήμανε. «Να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και, βεβαίως, να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Σημείωσε πως «δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες» και τόνισε πως «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου». «Επιδιώκουμε εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας» προσέθεσε.

Τα θέματα, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε η κυρία Ζωχιού, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν στην Άγκυρα, οι Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εξωτερικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Θεοχάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για οικονομική διπλωματία.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, επισήμανε πως ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες την ίδια μέρα για τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας, ενώ εκεί θα είναι και ο Τούρκος ομόλογός του. Ανέφερε ακόμη πως η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δεν θα είναι στην αποστολή, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται με Γρίπη Α.

Διάβημα στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας

Σε ό,τι αφορά τις μόνιμου χαρακτήρα τουρκικές Navtex, η ελληνική διπλωματία προετοιμάζει, ως απάντηση, την επίδοση διαβήματος στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας προσεχώς, ανέφερε η κυρία Ζωχιού.

Πάντως, προσέθεσε πως από ελληνικής πλευράς αξιολογείται «ως μια αναδιατύπωση των αξιώσεων της Τουρκίας, δεν μας επηρεάζει και δεν δημιουργεί και τετελεσμένα». Δεν μπορούσαμε να μην στηρίξουμε την Ουκρανία - Επιθυμούμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν

Τι είπε για Ρωσία - Ουκρανία

Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου στην Ουκρανία, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως είπε η κυρία Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής τής Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».

«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ», επισήμανε. «Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε στο μέλλον όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να αποκατασταθούν οι σχέσεις», προσέθεσε.

Περί του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα

Η στάση μας για το Συμβούλιο Ειρήνης αξιολογείται σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους

Ως προς την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη, από τις 27 έως 30 Ιανουαρίου η κυρία Ζωχιού ανέφερε πως ο κ. Γεραπετρίτης πραγματοποίησε παρέμβαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Μέση Ανατολή και συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Υπενθύμισε ότι ο υπουργός επισήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στους συνομιλητές του ότι ο στόχος της Ελλάδας είναι σαφής: να συμβάλλουμε στην ειρήνευση στη Γάζα, στην προετοιμασία της επόμενης μέρας στη Γάζα, σε στενή συνεργασία με την Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή και, βεβαίως, την Παλαιστινιακή Αρχή.

Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης η Ελλάδα προσεκλήθη από τον Αμερικανό Πρόεδρο, στις 16 Ιανουαρίου, να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος, εξήγησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Όμως, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η Ελλάδα κινείται στο πλαίσιο του Ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο και υπερψήφισε. Το Ψήφισμα καθορίζει το ότι το Συμβούλιο της Ειρήνης συνιστά ένα προσωρινό όργανο που αποσκοπεί στην ειρήνευση αποκλειστικά στη Γάζα. Άρα, η απόσταση που υφίσταται μεταξύ του Καταστατικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ειρήνης και του Ψηφίσματος 2803 ήγειρε προβληματισμό και γι' αυτό δεν συνυπέγραψε.

Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης - Ρούμπιο

Αυτό, ανέφερε, ήταν και ένα από τα θέματα που συζήτησε ο κ. Γεραπετρίτης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία.

«Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, η Ελλάδα έλαβε πρόσκληση από τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή της στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης που θα λάβει χώρα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον. Η στάση μας αξιολογείται σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους. Θα απαντήσουμε άμεσα», υπογράμμισε.

Συζητήθηκε ακόμη ο Στρατηγικός Διάλογος, για τον οποίο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη βούλησή του να έρθει στην Ελλάδα το συντομότερο. «Οπωσδήποτε, εδώ αντιλαμβανόμαστε τις αντικειμενικές δυσκολίες που δημιουργούν οι αυξημένες αρμοδιότητες του κ. Ρούμπιο», σημείωσε.

Ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό

Σε ό,τι αφορά στη Συρία, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Συρίας και προσφέρει την στήριξή της τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και υπό την ιδιότητά της ως κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός στη Νέα Υόρκη με τον γενικό γραμματέα Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, «η Συρία ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε και επανέλαβε τη θέση, ότι χαιρετίζουμε τις διαβεβαιώσεις της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης περί προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, όμως θα πρέπει τα δικαιώματα των Σύρων, κάθε εθνοτικής και θρησκευτικής καταγωγής, να προστατεύονται απολύτως».

Συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, η Λιβύη, η θέση της Ελλάδας αναφορικά με τα Ηνωμένα Έθνη, το πολυμερές σύστημα, την πολυμέρεια, γενικότερα στη θέση μας σε ό,τι αφορά το μέλλον των Ηνωμένων Εθνών.

Ως προς το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο γενικός γραμματέας και η προσωπική απεσταλμένη για το Κυπριακό και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση τη διπλωματικής κινητικότητας το Κυπριακό και για το γεγονός ότι βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του γενικού γραμματέα.

Σημείωσε ακόμη, ότι τις ημέρες που βρισκόταν ο υπουργός Εξωτερικών στην Νέα Υόρκη επετεύχθη η ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό (UNFICYP).

«Η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατέβαλε, σε απόλυτη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, εργώδεις προσπάθειες για την επίτευξη της ανανέωσης της εντολής για τους επόμενους 12 μήνες κατά τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων», ανέφερε και προσέθεσε: «Αυτή τη φορά η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Έτσι, υπήρχαν δύο κράτη, τα οποία απείχαν, το Πακιστάν και η Σομαλία. Ωστόσο, έχουμε τη θετική εξέλιξη. Έχουμε ένα θετικό ψήφισμα, στο οποίο εισακούστηκαν οι ελληνικές θέσεις».

Τέλος, η κυρία Ζωχιού αναφέρθηκε στη χθεσινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, της οποίας, όπως υπογράμμισε «η καθιέρωση αποτελεί μια ελληνική, συλλογική επιτυχία». Το Υπουργείο Εξωτερικών, εχθές, διοργάνωσε την πρώτη επίσημη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η απόφαση ανακήρυξης της υιοθετήθηκε και επικυρώθηκε πανηγυρικά στη 43η Γενική Διάσκεψη της UNESCO.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ιστορική αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας, την οποία τιμήσαμε εδώ στο εσωτερικό, αλλά και τίμησαν και θα τιμήσουν ανά τον κόσμο πάνω από 100 διπλωματικές και προξενικές Αρχές μας. Αυτή είναι η αρχή. Από εδώ και στο εξής κάθε χρόνο θα εορτάζεται η ελληνική γλώσσα, την 9η Φεβρουαρίου, την ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού», κατέληξε.

