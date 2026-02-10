Τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Τουρκία

Με 10 υπουργούς στο πλευρό του θα ταξιδεύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου.

Όπως ανακοινώθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα θα συνοδεύσουν στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας (όπως ανακοινώθηκαν τώρα από το ΥΠΕΞ) οι:

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Οικονομία, μεταναστευτικό και τουρισμός στο «τραπέζι» από ελληνικής πλευράς

Η συνάντηση πάντως που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον θα είναι αυτή με τον Ταγίπ Ερντογάν η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Οι δύο άντρες είχαν συναντηθεί στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πριν από 17 περίπου μήνες έχοντας επισημάνει και οι δύο την ανάγκη διατήρησης κλίματος ηρεμίας στην περιοχή μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας ξεκαθαρίσει πως στόχος είναι να υπάρξει μια εποικοδομητική συζήτηση και μία ειλικρινή σχέση έχει ταχθεί υπέρ ενός ανοιχτού δίαυλου επικοινωνίας με την Τουρκία σε ανώτατο μάλιστα επίπεδο, διευκρινίζει όμως πως με τη γειτονική χώρα υπάρχει μόνο μία διαφορά που είναι ο καθορισμός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, αναμένεται να κινηθεί και πάλι η Αθήνα προσερχόμενη στη συνάντηση με θετική προσέγγιση και έτοιμη να συζητήσει θέματα όπως είναι η οικονομική συνεργασία, η συνεργασία για το μεταναστευτικό αλλά και η συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού επισημαίνουν πως αυτή η θετική προσέγγιση δεν σημαίνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει κάτι αναπάντητο αν προκληθεί.

Παράλληλα αναμένεται να στείλει και πάλι σαφές μήνυμα πως η ακραία ρητορική ή οι προκλήσεις της Άγκυρας, όπως για παράδειγμα η διατήρηση του casus beli, δεν βοηθούν ούτε στην ελληνοτουρκική προσέγγιση αλλά ούτε και στον ευρωπαϊκό δρόμο που θέλει να ακολουθήσει η γειτονική χώρα.

