Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διάλογος χωρίς αυταπάτες - Τι θέλουν να αποφύγουν Αθήνα και Άγκυρα

Η επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου δείχνει περισσότερο ως μια άσκηση διαχείρισης της έντασης παρά ως προσπάθεια επίλυσης διαφορών.

Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το ζητούμενο δεν είναι μια μεγάλη συμφωνία σε αυτό το timing αλλά η αποφυγή μιας νέας κρίσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο ηγέτες δεν αναφέρεται να επεκταθούν εις βάθος σε ζητήματα υψηλών πολιτικών διαφόρων. Άλλωστε οι δύο χώρες έχουν μπροστά τους εκλογές (Ελλάδα το 2027 και Τουρκία το 2028) και πρακτικά η ένταση δεν συμφέρει καμία από τις δύο πλευρές.

Η Αθήνα συνεχίζει να επιμένει στις σταθερές «κόκκινες γραμμές» της, ενώ η Άγκυρα δεν δείχνει διάθεση να αλλάξει ουσιαστικά τη στρατηγική της. Αυτό που έχει αλλάξει είναι κυρίως ο τόνος. Οι χαμηλότερες εντάσεις και η αποφυγή επιθετικής ρητορικής δημιουργούν ένα πιο διαχειρίσιμο περιβάλλον, χωρίς όμως να αγγίζουν τον πυρήνα των διαφορών.

Στην πράξη, η συνάντηση αναμένεται να επιβεβαιώσει μια κατάσταση που ήδη υπάρχει: καλύτερη επικοινωνία, αλλά ίδιες διαφωνίες. Το «ανοιχτό τηλέφωνο» μεταξύ των δύο ηγετών και η συνέχιση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δείχνουν ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να αποφύγουν απρόβλεπτες εξελίξεις, ειδικά σε μια περίοδο ευρύτερης γεωπολιτικής αστάθειας.

Το πραγματικό τεστ παραμένει η ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί βρίσκονται τα μεγαλύτερα συμφέροντα και οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι έντασης, ιδιαίτερα στις περιοχές νότια της Κρήτης, όπου συγκλίνουν διεθνή ενεργειακά και γεωπολιτικά συμφέροντα.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας λειτουργεί ως «ασφαλιστική δικλείδα». Όσο αυξάνονται οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, τόσο αυξάνεται και το κόστος μιας νέας κρίσης για τις δύο χώρες.

Συνολικά, το μήνυμα που φαίνεται να διαμορφώνεται είναι ρεαλιστικό: κανείς δεν περιμένει λύσεις, αλλά και κανείς δεν θέλει ένταση. Σε αυτή τη φάση, η επιτυχία θα μετρηθεί όχι με συμφωνίες, αλλά με το πόσο θα διατηρηθεί η σταθερότητα. Μητσοτάκης και Ερντογάν θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι παρά τις όποιες διαφορές μπορούν να συνομιλούν αδιαμεσολάβητα.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η κυβερνητική αποστολή που θα ταξιδέψει την Τετάρτη στην Άγκυρα υπό τον πρωθυπουργό για τη σύγκλιση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2024, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις συνομιλίες θα συμμετέχουν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και διπλωματικοί σύμβουλοι και ενδεχομένως αρκετοί υπουργοί από ελληνικής πλευράς. Όπως όλα δείχνουν δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση οι δύο υπουργοί Άμυνας Νίκος Δένδιας και Γιασάρ Γκιουλέρ.

