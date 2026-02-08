Κασσελάκης σε Τσίπρα: Ας ονομάσει το κόμμα του «Κίνημα Novartis» - Επίθεση και σε Κωνσταντοπούλου 

Ολοκληρώθηκε το έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας με την υπερψήφιση της εισήγησης του προέδρου του κόμματος Στεφάνου Κασσελακη, ενώ το θέμα της αλλαγής του ονόματος σε "Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο" παραπέμπεται σε ηλεκτρονική ψηφοφορία που θα γίνει εντός του επόμενου μήνα.

Στην ομιλία του ο κ. Κασσελάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση την αναγκαιότητα αλλαγής του ονόματος του κόμματος τονίζοντας ότι αν και έχει αγαπήσει το όνομα Κίνημα Δημοκρατίας αλλά "Αλλά το κίνημα ως λέξη συμβολίζει κίνημα διαμαρτυρίας όχι κομμα εξουσίας. Τα κινήματα διαμαρτυρίας δεν βγάζουν προγράμματα επάρκειας για όλο τον κόσμο. Θα είμαστε η νέα προοδευτική παράταξη δεν γίνεται αλλιώς".

Μήνυμα για τα... κινήματα

Όπως είπε, πολλοί αποκαλούν τον εαυτό τους "κινήματα". Στο σημείο αυτό μάλιστα επιτέθηκε σφοδρά στον "φίλτατο" Αλέξη Τσίπρα προτείνοντάς του να ονομάσει το κόμμα του "Κίνημα Novartis. Μάλιστα επιτέθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι ονομάζει κίνημα ένα προσωπικό κόμμα το οποίο μάλιστα "δεν έχει καταστατικό στη Βουλή και πρέπει να ελεγχθεί". Αντίστοιχη κριτική περί προσωποπαγούς "κινήματος πολιτών" άσκησε και στη Μαρία Καρυστιανού, χωρίς ομως να εξαπολύει επίθεση εναντίον της.

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ, απαντώντας στο αν την επωνυμία "Δημοκράτες" μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν νομικά, με δεδομένο ότι αυτό ήταν και το όνομα του κόμματος που είχε ιδρύσει το νυν στέλεχος της ΝΔ, Ανδρέας Λοβέρδος όταν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με τον ίδιο τον κ. Λοβέρδο και έχει εξασφαλίσει ότι το όνομα θα είναι και νομικά διαθέσιμο.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο συνέδριο της ΝΔ είπε ότι θα είναι στημένο πάνω στις "Φεράρι που αγοράζουν με τα δικά μας λεφτά".

Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι η αλλαγή του ονόματος και του λογότυπου είναι αναγκαία γιατί χρειαζόμαστε μια " Νέα μεταπολίτευση. Για αυτό χρειαζόμαστε νέο όνομα. Να σηματοδοτήσουμε ότι αλλάζουμε. Το σύμβολο μας,, το γαρύφαλλο με τις αριστερές καταβολές, μετατρέπεται σε DNA γιατί η δημοκρατία είναι στο DNA μας και λείπει από τις ζωές μας".

Τι είπε για όσους αποχώρησαν

Αναφερόμενος σε όσους αποχώρησαν από το κόμμα το τελευταίο διάστημα, είπε πως εκτιμά ότι τώρα "χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο" και τόνισε ότι οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές για όσους αποχώρησαν εντίμως, αλλά οχι και για όσους επέλεξαν να γκρεμίσουν τις γέφυρες. Άλλωστε όπως είπε, εκτός από αποχωρήσεις, το τελευταίο ΣΚ υπήρξαν και πολλές εγγραφες, κάποιες από τις οποίες έγιναν από φιλάθλους του Ολυμπιακού που είχαν ερθει να παρακολουθήσουν τον αγώνα μπάσκετ της ομάδας τους.

Τέλος εκτίμησε ότι και άλλα κόμματα θα αντιγράψουν την επιλογή του ΚΙΔΗ να διεξάγει ετήσιο συνέδριο με τη συμμετοχή όλων των μελών και όχι μόνο εκλεγμένων συνέδρων, ενώ προανήγγειλε ότι από του χρόνου το ετήσιο συνέδριο θα διεξάγεται και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

"Στην ερώτηση "αν και πώς", εμείς απαντάμε "ναι, προχωράμε ενωμένοι όχι μόνο για να μπούμε στη Βουλή αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα. Το μέλλον είμαστε εμείς", κατέληξε ο Στέφανος Κασσελάκης

