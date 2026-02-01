Ο Κασσελάκης διαγράφει τον Θανάση Οικονόμου - Τι είχε γράψει στην επίμαχη ανάρτηση για τα «γίδια»

Με μια λακωνική ανακοίνωση ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ανακοίνωσε μέσω του κόμματος ότι αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της ιδιότητας μέλους του Θανάση Οικονόμου και την παραπομπή του στην επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, λόγω μιας μακροσκελούς ανάρτησης, στην οποία μιλούσε με επιθετικούς χαρακτηρισμούς τόσο εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του ΚΙΔΗ, όσο και κατά του ίδιου του προέδρου του.



«Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζω ότι ο δημόσιος λόγος των μελών οφείλει να αντανακλά τις αρχές και τις αξίες μας.

Ως Πρόεδρος και εγγυητής της ενότητας του κόμματος και των μελών του, έχω την υποχρέωση να αποφασίσω την προσωρινή αναστολή της ιδιότητας μέλους του κ. Θανάση Οικονόμου, βάσει των άρθρων 13, 14, 16 και 20 του Κώδικα Δεοντολογίας (ΚΔ), έως τη σύγκληση της νέας ΕΔΔΙΑΠ, ενώπιον της οποίας η υπόθεση θα εξεταστεί με πλήρη διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης», αναφέρει η ανακοίνωση Κασσελάκη.



Η εξέλιξη έρχεται λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του κρίσιμου συνεδρίου του ΚΙΔΗ, όπου θα μπορούσε να αποφασιστεί ακόμη και η αναστολή της λειτουργίας του, όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο πρόεδρός του, εφόσον δε λυθεί το ζήτημα της οικονομικής του βιωσιμότητας.





H επίμαχη ανάρτηση του Θανάση Οικονόμου:



Στην ανάρτηση που οδήγησε στη διαγραφή του, ο κ. Οικονόμου αποκαλεί τη ΝΔ «γίδια», τον Αλέξη Τσίπρα «εκλεκτό των ποιμένων», τον Μάκη Βορίδη «Κικέρων των γιδίων», ενώ για την Όλγα Γεροβασίλη αναφέρει ότι «θα έκαναν τον Eμβέρ Χότζα να φαντάζει αναρχοαυτόνομος».



Τέλος, αναφερόμενος στον Στ. Κασσελάκη αναφέρει ότι «το πεφιλημένο ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ανέδειξε τον νέο Ραμίζ Αλία με αλαζονικό ύφος RENEW και πισίνα στις Σπέτσες».



Ολόκληρη η ανάρτηση:



«ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ του 2023 (ΓΙΔΙΑ και ΠΟΙΜΕΝΕΣ)

Διπλό σαρανταένα-τακατό πήραν τα γίδια (όχι του οπεκεπε) κι έστειλαν τον εκλεκτό των ποιμένων στο Σούνιο, να περιμένει καράβια με μαύρα πανιά.

Φαινομενικά κυριάρχησαν κυρίως δύο παράγοντες: η πρωτοφανής για τα μεταπολιτευτικά χρόνια αποχή αλλά κι η μετεγκατάσταση του ενδιαμέσου ψηφοφόρου από το ΠΑΣΟΚ στην ΝΔ!

Αν το πρώτο αφορούσε κυρίως στην απογοήτευση όσων παραμυθιάστηκαν κι άρα είναι έργο Τσίπρα, η καταγοήτευση του «Κέντρου» από κάποιον manager με το επώνυμο του Κων/νου Μητσοτάκη-ολετήρα του Κέντρου-είναι έργο του Κούλη των γιδίων.

Κάτι παρόμοιο είχε σημειωθεί μόνον στις όλως ιδιαίτερες συνθήκες του 1974. Τότε ο Καραμανλής είχε συστεγάσει στην ΝΔ και Σπαρτιάτες, Βελόπουλους, ΝΙΚΗ κλπ. εκείνης της εποχής, φθάνοντας έτσι στο 54%.

Το 2023, πέραν του 41% της ΝΔ υπήρξαν και τρία σχήματα «άλλης» δεξιάς, που δεν περιλήφθηκαν στη ΝΔ

Έφθασαν κι εκείνα στο αξιοσημείωτο 13% παρά τις συνθήκες πόλωσης!

Δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης επιθυμούσε να τους έχει κι αυτούς εντός και δεν τα κατάφερε ή αν τους θεωρούσε βαρίδια, πάντως το θεωρητικό άθροισμα πάσης της Δεξιάς του 2023 έφτασε σε επίπεδα 1974 κι εθναρχίας …

Εξάλλου αυτή ακριβώς η ιστορική πολυτέλεια, της αυτονόμησης της ελληνικής ακροδεξιάς, επέφερε το άλλο ανεπανάληπτο. Απέσπασε η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ τον ενδιάμεσο ψηφοφόρο, πράγμα που δεν είχε συμβεί ούτε καν στο βρώμικο 89, ούτε καν στην μνημονιακή περιπέτεια.

Ας σημειωθεί ότι την περίοπτη στρατηγικά «ενδιάμεση» θέση του το ΠΑΣΟΚ την είχε διατηρήσει ακόμη κι επι της βενιζελικής του καχεξίας (4,68%-2015).

Με όλα αυτά γίνεται σαφές ότι αυτό το 30μηνο αν κάποιος χρειαζόταν συχνά το κρεββάτι του ψυχαναλυτή του ήταν μάλλον οι δυστυχείς ποιμένες παρά τα ευτυχή γίδια!

Μόνη παρηγοριά απέμεινε η ρήση του Mill: «καλύτερα δυστυχισμένος άνθρωπος, παρά ευτυχισμένο γουρούνι …»

Ωστόσο τουλάχιστον λογιστικά, ο Κικέρων των γιδίων (Βορίδης) μπορούσε όντως να μιλά για στρατηγική νίκη, για τέλος εποχής και να συμπεριφέρεται ως εάν με την οριστική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε το τείχος εν Ελλάδι με 35 χρόνια καθυστέρηση.

Τα όσα ακολούθησαν στο στρατόπεδο των ηττημένων αυτούς τους 30 μήνες ήρθαν να δικαιώσουν όσους τους παράτησαν το 2023 και να απογοητεύσουν όσους τότε επέμειναν σ’ αυτούς.

Η Οpinion που διερευνά ενδελεχώς τα σώψυχα των πασόκων, με έξοδα του rebranding D-News, θα μπορούσε να διερευνήσει αναδρομικά τα σώψυχα και των συριζαίων του 2023.

Θα μπορούσε δηλαδή να ρωτήσει αυτό το σχεδόν ένα εκατομμύριο ψηφοφόρων που επέμειναν τότε στον Τσίπρα μήπως εκ των υστέρων θα ήταν καλύτερα να είχαν προτιμήσει Ζωή, που έδινε και κρίσιμη μάχη επιβίωσης; (από το 2,9% στο 3,1%)

Για να μην σχολιάσω τις διαχρονικές επιπτώσεις των ρήσεων Γεροβασίλη και ΣΙΑ επί GAZI LIVE

Ήταν απαράμιλλης αισθητικής αξίας κι έκαναν τον Eμβέρ Χότζα να φαντάζει αναρχοαυτόνομος.

Το δε έτερο γέννημα του GAZI LIVE, το πεφιλημένο ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ανέδειξε τον νέο Ραμίζ Αλία με αλαζονικό ύφος RENEW και πισίνα στις Σπέτσες.

Κάπου ανάμεσα τους παραμένει συγκινητικός ο κ Π Πολάκης που επισημαίνει καυστικά την κατάντια του Ραμίζ Αλία αλλά προκειμένου να δικαιώσει αναδρομικά τον Εμβέρ Χότζα …

Ρε, μήπως έπεσε πράγματι το τείχος στην Κουμουνδούρου;»





