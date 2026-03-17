Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη Μουδανιών - Ένας τραυματίας
Οι αιτίες του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία
Ένας ελαφρά τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 06:30. Αυτοκίνητο που κινείτο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο ύψος της Καρδίας.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του οχήματος. Στο σημείο η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή.
Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1
