Μπορείτε να σταματήσετε τους κιρσούς στα πόδια πριν ξεκινήσουν;

Οι κιρσοί είναι πρησμένες, στριμμένες φλέβες που εμφανίζονται κυρίως στο κάτω μέρος των ποδιών. Αναπτύσσονται όταν τα τοιχώματα των φλεβών ή οι μονόδρομες βαλβίδες αποδυναμώνονται, επιτρέποντας στο αίμα να λιμνάζει αντί να κινείται αποτελεσματικά πίσω προς την καρδιά.

Δεν μπορείτε πάντα να αποτρέψετε τους κιρσούς, ειδικά εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό, είστε έγκυος, είστε μεγαλύτερης ηλικίας ή έχετε άλλους παράγοντες κινδύνου. Αλλά μπορείτε να μειώσετε την πίεση στις φλέβες των ποδιών, να βελτιώσετε την κυκλοφορία και να βοηθήσετε να μην επιδεινωθούν τυχόν ήδη υπάρχοντα προβλήματα των φλεβών.

Γιατί εμφανίζονται οι κιρσοί

Οι φλέβες των ποδιών λειτουργούν ενάντια στη βαρύτητα. Μικρές βαλβίδες στο εσωτερικό τους βοηθούν στη διατήρηση της κίνησης του αίματος προς τα πάνω. Όταν αυτές οι βαλβίδες εξασθενούν ή καταστρέφονται, το αίμα μπορεί να ρέει προς τα πίσω και να συσσωρεύεται στη φλέβα, προκαλώντας τη διόγκωσή.

Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν τη γενετική, την ηλικία, την εγκυμοσύνη, το αυξημένο σωματικό βάρος, τις μεγάλες περιόδους καθιστικής ή ορθοστασίας και τη χαμηλή σωματική δραστηριότητα.

1. Κινηθείτε περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας

Η κίνηση είναι μια από τις πιο χρήσιμες προληπτικές συνήθειες. Το περπάτημα βοηθά τους μύες της γάμπας να λειτουργούν σαν αντλία, ωθώντας το αίμα από τα πόδια πίσω στην καρδιά.

Εάν κάθεστε ή στέκεστε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τότε καλό είναι να αλλάζετε συχνά θέση. Ένα σύντομο περπάτημα, οι ανυψώσεις των γαμπών, οι κυκλικές κινήσεις των αστραγάλων ή απλώς η μετατόπιση του βάρους σας μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της συγκέντρωσης αίματος στα πόδια.

2. Ανυψώστε τα πόδια σας όταν ξεκουράζεστε

Το ανύψωμα των ποδιών μειώνει την πίεση στις φλέβες και ανακουφίζει από το βάρος ή το πρήξιμο. Όταν είναι εφικτό, ξαπλώστε και σηκώστε τα πόδια σας πάνω από το επίπεδο της καρδιάς για αρκετά λεπτά.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα ορθοστασίας, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή όταν τα πόδια σας αισθάνονται βαριά στο τέλος της ημέρας.

3. Διατηρήστε ένα υγιές βάρος

Το επιπλέον σωματικό βάρος μπορεί να αυξήσει την πίεση στις φλέβες των ποδιών. Εάν η απώλεια βάρους είναι ιατρικά κατάλληλη, ακόμη και η σταδιακή μείωση του βάρους μπορεί να μειώσει την καταπόνηση των φλεβών και να υποστηρίξει τη συνολική αγγειακή υγεία.

Στόχος δεν είναι η γρήγορη δίαιτα. Μια βιώσιμη ρουτίνα που περιλαμβάνει τακτική κίνηση, τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, μειωμένο αλάτι και ισορροπημένα γεύματα είναι πιο χρήσιμη.

4. Κάλτσες συμπίεσης

Οι κάλτσες συμπίεσης ασκούν απαλή πίεση στα πόδια και μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του πρηξίματος, του βάρους και της δυσφορίας. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για άτομα που στέκονται ή κάθονται για πολλές ώρες.

Θα πρέπει όμως να εφαρμόζουν σωστά. Άτομα με προβλήματα κυκλοφορίας, διαβήτη, δερματικά έλκη ή σημαντικό πόνο στα πόδια θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν τις χρησιμοποιήσουν.

5. Αποφύγετε συνήθειες που αυξάνουν την πίεση στα πόδια

Μικρές αλλαγές μπορούν να μειώσουν την καθημερινή καταπόνηση στις φλέβες:

Αποφύγετε να κάθεστε ή να στέκεστε ακίνητοι για μεγάλες χρονικές στιγμές

Αποφύγετε τα πολύ στενά ρούχα γύρω από την μέση, τη βουβωνική χώρα και τα πόδια

Περιορίστε τα ψηλοτάκουνα εάν επιδεινώνουν τα συμπτώματα

Μην σταυρώνετε τα πόδια σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Διακόψτε το κάπνισμα εάν καπνίζετε

Αυτά τα βήματα δεν μπορούν να εξαλείψουν τον γενετικό κίνδυνο, αλλά μπορούν να υποστηρίξουν την καλύτερη ροή του αίματος.

Πότε να πάτε σε γιατρό

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν οι φλέβες γίνουν:

επώδυνες

πρησμένες

με φαγούρα

ζεστές

κόκκινες

ευαίσθητες στην αφή

εάν το δέρμα κοντά στον αστράγαλο αλλάξει χρώμα

Ζητήστε άμεση φροντίδα για πληγές στα πόδια, ξαφνικό πρήξιμο, έντονο πόνο ή αιμορραγία από κιρσούς. Οι κιρσοί είναι συχνά διαχειρίσιμοι, αλλά επιπλοκές όπως έλκη, αιμορραγία ή θρόμβοι αίματος χρειάζονται σωστή αξιολόγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η άσκηση να εξαλείψει τους κιρσούς;

Η άσκηση συνήθως δεν αφαιρεί τους υπάρχοντες κιρσούς, αλλά μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος, να μειώσει τα συμπτώματα και να βοηθήσει στην πρόληψη της επιδείνωσης.

Είναι οι κιρσοί μόνο αισθητικό ζήτημα;

Όχι. Πολλοί είναι ακίνδυνοι, αλλά κάποιοι προκαλούν πόνο, πρήξιμο, κνησμό, δερματικές αλλαγές, έλκη ή αιμορραγία.

Μπορούν οι κιρσοί της εγκυμοσύνης να εξαφανιστούν;

Συχνά βελτιώνονται μετά τον τοκετό, αλλά οι επαναλαμβανόμενες εγκυμοσύνες μπορούν να τους κάνουν πιο πιθανό να επιμείνουν.

Συμπέρασμα

Οι κιρσοί δεν είναι πάντα αποτρέψιμοι, αλλά οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν την πίεση στις φλέβες των ποδιών. Η συχνή κίνηση, η ανύψωση των ποδιών, η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, η χρήση σωστά εφαρμοσμένων καλτσών συμπίεσης και η αποφυγή μεγάλων περιόδων ακινησίας μπορούν να βοηθήσουν.

Εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν ή εμφανιστούν δερματικές αλλαγές, η ιατρική αξιολόγηση είναι το ασφαλέστερο επόμενο βήμα.

Πηγές:

health.com

nih.gov

mayoclinic.org

vascular.org