Αβγά: Παράνομες ελληνοποιήσεις καταγγέλλουν οι έμποροι - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Αναμένονται αυξήσεις στις τιμές των αβγών έως και 0,50 ευρώ ανά καρτέλα ενόψει Πάσχα, με αύξηση τιμής 3,2% τον Φεβρουάριο του 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Παράνομες ελληνοποιήσεις αβγών καταγγέλλουν έμποροι, οι οποίοι κάνουν λόγο για κυκλώματα που εισάγουν αβγά, κυρίως, από τη Βουλγαρία και τα «βαφτίζουν» ελληνικά.

Έμπορος που μίλησε στην κάμερα του Alpha, ανέφερε ότι «φέρνουν απ'έξω αβγά και τα ελληνοποιούν πολλές φορές. Χωρίς στάμπες, τα σταμπάρουν εδώ με δική τους στάμπα και τα πουλάνε σαν δικά μας», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει έλεγχος στη λαϊκή».

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του καναλιού, έμποροι καταγγέλλουν ελληνοποιήσεις ακόμα και μπροστά στα μάτια τους, αλλά και μπροστά στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι τα αβγά που αγοράζουν δεν είναι ελληνικά.

Τι πρέπει να παρατηρεί ο καταναλωτης

Έμπορος εξήγησε τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές αγοράζοντας αβγά, αναφερόμενη στον σειριακό αριθμό τους.

«Κάθε αβγό έχει σφραγίδα. Το 2 μπροστά δείχνει ότι είναι ελεύθερα, είναι αχυρώνα. Το EL σημαίνει ότι είναι ελληνικά και ο υπόλοιπος κωδικός είναι το νούμερο του πτηνοτροφείου», εξηγεί η έμπορος.

Μάλιστα, από τους εμπόρους συστήνεται οι καταναλωτές να έχουν σταθερό παραγωγό από τον οποίο προμηθεύονται τα αβγά, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τη σφραγίδα, καθώς οι τρεις τελευταίοι αριθμοί θα είναι πάντα οι ίδιοι.

Έρχοναι και ανατιμήσεις στα αβγά

Από τις ανατιμήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα δεν θα γλιτώσουν ούτε τα αβγά, στα οποία αναμένονται σημαντικές αυξήσεις και ενόψει Πάσχα.

Σύμφωνα με έμπορο, τα αβγά μπορεί να ανέβουν έως και 0,50 ευρώ ανά καρτέλα.

Παράλληλα, η αύξηση της τιμής των αβγών, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αγγίζει το 3,2% τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Οι έμποροι δηλώνουν ότι απορροφούν ανατιμήσεις, καθώς καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση.

Οι τιμές που κινούνται τα αβγά

Προς το παρόν, τα αβγά κινούνται στις ακόλουθες τιμές:

αβγά ελευθέρας βοσκής συσκευασμένα: 0,50-0,68 ευρώ το ένα

μικρά αχυρώνα: 0,20-0,25 ευρώ το ένα

μεγάλα αχυρώνα: 0,35-0,54 ευρώ το ένα

