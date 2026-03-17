Αβγά: Παράνομες ελληνοποιήσεις καταγγέλλουν οι έμποροι - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Τι σημαίνει ο σειριακός αριθμός του κάθε αβγού - Έρχονται ανατιμήσεις ενόψει Πάσχα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έμποροι καταγγέλλουν παράνομες ελληνοποιήσεις αβγών, κυρίως από τη Βουλγαρία, που πωλούνται ως ελληνικά χωρίς επαρκή έλεγχο.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν τον σειριακό αριθμό στα αβγά, όπου το «EL» δηλώνει ελληνική προέλευση και ο αριθμός αναφέρεται στο πτηνοτροφείο.
  • Συνιστάται να αγοράζουν αβγά από σταθερούς παραγωγούς για να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της σφραγίδας.
  • Αναμένονται αυξήσεις στις τιμές των αβγών έως και 0,50 ευρώ ανά καρτέλα ενόψει Πάσχα, με αύξηση τιμής 3,2% τον Φεβρουάριο του 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.
Snapshot powered by AI

Παράνομες ελληνοποιήσεις αβγών καταγγέλλουν έμποροι, οι οποίοι κάνουν λόγο για κυκλώματα που εισάγουν αβγά, κυρίως, από τη Βουλγαρία και τα «βαφτίζουν» ελληνικά.

Έμπορος που μίλησε στην κάμερα του Alpha, ανέφερε ότι «φέρνουν απ'έξω αβγά και τα ελληνοποιούν πολλές φορές. Χωρίς στάμπες, τα σταμπάρουν εδώ με δική τους στάμπα και τα πουλάνε σαν δικά μας», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει έλεγχος στη λαϊκή».

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του καναλιού, έμποροι καταγγέλλουν ελληνοποιήσεις ακόμα και μπροστά στα μάτια τους, αλλά και μπροστά στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι τα αβγά που αγοράζουν δεν είναι ελληνικά.

Τι πρέπει να παρατηρεί ο καταναλωτης

Έμπορος εξήγησε τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές αγοράζοντας αβγά, αναφερόμενη στον σειριακό αριθμό τους.

«Κάθε αβγό έχει σφραγίδα. Το 2 μπροστά δείχνει ότι είναι ελεύθερα, είναι αχυρώνα. Το EL σημαίνει ότι είναι ελληνικά και ο υπόλοιπος κωδικός είναι το νούμερο του πτηνοτροφείου», εξηγεί η έμπορος.

Μάλιστα, από τους εμπόρους συστήνεται οι καταναλωτές να έχουν σταθερό παραγωγό από τον οποίο προμηθεύονται τα αβγά, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τη σφραγίδα, καθώς οι τρεις τελευταίοι αριθμοί θα είναι πάντα οι ίδιοι.

Έρχοναι και ανατιμήσεις στα αβγά

Από τις ανατιμήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα δεν θα γλιτώσουν ούτε τα αβγά, στα οποία αναμένονται σημαντικές αυξήσεις και ενόψει Πάσχα.

Σύμφωνα με έμπορο, τα αβγά μπορεί να ανέβουν έως και 0,50 ευρώ ανά καρτέλα.

Παράλληλα, η αύξηση της τιμής των αβγών, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αγγίζει το 3,2% τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Οι έμποροι δηλώνουν ότι απορροφούν ανατιμήσεις, καθώς καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση.

Οι τιμές που κινούνται τα αβγά

Προς το παρόν, τα αβγά κινούνται στις ακόλουθες τιμές:

  • αβγά ελευθέρας βοσκής συσκευασμένα: 0,50-0,68 ευρώ το ένα
  • μικρά αχυρώνα: 0,20-0,25 ευρώ το ένα
  • μεγάλα αχυρώνα: 0,35-0,54 ευρώ το ένα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες για 18η μέρα η Μέση Ανατολή – Επιθέσεις του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Πλήγματα και στη Βαγδάτη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Οικογένεια πλημμυροπαθών του Daniel με δύο παιδιά μένει σε φορτηγάκι μετά από κατάσχεση!

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: H φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έκαιγε επί 30 ώρες - 600 ναύτες κοιμήθηκαν στα πατώματα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

08:04WHAT THE FACT

Το παράδοξο με τις γυναίκες αστροναύτες - Κάτι συμβαίνει με το αίμα τους στη μικροβαρύτητα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Ford Explorer για τον Πάπα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επαφή τις τελευταίες ημέρες - Διαψεύδει η Τεχεράνη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «μέτωπο» στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε θέσεις μάχης για την ΚΕ του Σαββάτου με το βλέμμα στραμμένο στον Τσίπρα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Αβγά: Παράνομες ελληνοποιήσεις καταγγέλλουν οι έμποροι - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Μαρτίου

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά ως 15.139 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητική αντεπίθεση σε άμυνα, ενέργεια και υποκλοπές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: 17 Μαρτίου 1821 – Η Επανάσταση ξεκίνησε από την Αρεόπολη Λακωνίας

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο χειμώνας – Χιόνια, βροχές και κρύο τις επόμενες ημέρες

20:44LIFESTYLE

Μενίδι: Εδώ γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ - Αποκλεισμένη η περιοχή γύρω από το στούντιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ