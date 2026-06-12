Άννα Βίσση: Στο «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν» για τον τελικό Νικς-Σπερς

Snapshot Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.

Στη Νέα Υόρκη, αφιερώνει χρόνο στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και στα εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα.

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, αποφεύγοντας το επαγγελματικό της πρόγραμμα.

Η Βίσση παρακολούθησε το Game 4 των τελικών ΝΒΑ ανάμεσα σε Νικς και Σπερς στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης προηγείται με 3

1 και πλησιάζει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Snapshot powered by AI

Η γνωστή τραγουδίστρια Άννα Βίσση έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της. Στη Νέα Υόρκη, η Βίσση αφιερώνει στιγμές στη σχέση με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τα εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα.

Αυτές τις ημέρες, η Άννα Βίσση απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ζεστασιάς στη Νέα Υόρκη, αποφεύγοντας το απαιτητικό πρόγραμμα των συναυλιών και των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων.

Η τραγουδίστρια διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά της στην Αμερική και φροντίζει να επισκέπτεται συχνά την κόρη και τα εγγόνια της, όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμά της.

Μάλιστα η σπουδαία τραγουδίστρια βρέθηκε στο θρυλικό Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, όπου παρακολούθησε το Game 4 των Νικς με τους Σπερς, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να φτάνει στο 3-1 και να απέχει μόλις μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.