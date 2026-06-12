Άννα Βίσση: Στο «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν» για τον τελικό Νικς-Σπερς
Η τραγουδίστρια είδε από κοντά το Game 4 των τελικών του ΝΒΑ
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- Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.
- Στη Νέα Υόρκη, αφιερώνει χρόνο στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και στα εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα.
- Η τραγουδίστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, αποφεύγοντας το επαγγελματικό της πρόγραμμα.
- Η Βίσση παρακολούθησε το Game 4 των τελικών ΝΒΑ ανάμεσα σε Νικς και Σπερς στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.
- Η ομάδα της Νέας Υόρκης προηγείται με 3
- 1 και πλησιάζει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Η γνωστή τραγουδίστρια Άννα Βίσση έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της. Στη Νέα Υόρκη, η Βίσση αφιερώνει στιγμές στη σχέση με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τα εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα.
Αυτές τις ημέρες, η Άννα Βίσση απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ζεστασιάς στη Νέα Υόρκη, αποφεύγοντας το απαιτητικό πρόγραμμα των συναυλιών και των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων.
Η τραγουδίστρια διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά της στην Αμερική και φροντίζει να επισκέπτεται συχνά την κόρη και τα εγγόνια της, όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμά της.
Μάλιστα η σπουδαία τραγουδίστρια βρέθηκε στο θρυλικό Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, όπου παρακολούθησε το Game 4 των Νικς με τους Σπερς, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να φτάνει στο 3-1 και να απέχει μόλις μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.