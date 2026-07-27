Κικίλιας: «Δεν νερώνουμε το κρασί μας» για την ασφάλειά μας στη θάλασσα

Snapshot Η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα έργα στα λιμάνια της χώρας προχωρούν γρήγορα και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Παρά τις αυξήσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κατά 48% την τελευταία εξαετία, πέρυσι και φέτος δεν έγιναν αυξήσεις, ενώ υπήρξαν εκπτώσεις έως και 42%.

Στο λιμάνι της Ραφήνας, λόγω ανταγωνισμού, οι τιμές μειώθηκαν έως και 50% για ορισμένες γραμμές, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για την ασφάλεια των επιβατών.

Ο υπουργός τόνισε ότι θα ασκηθεί αυστηρός έλεγχος για το πρόσφατο περιστατικό επακούμβησης στη Σούδα και δεν θα υπάρξει ολιγωρία αν αποδειχθούν λάθη. Snapshot powered by AI

Την ικανοποίησή του για τους «γοργούς ρυθμούς», με τους οποίους προχωρούν τα έργα στα λιμάνια της χώρας, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε και στη δημιουργία και νέων θέσεων εργασίας που επιφέρουν τα έργα αυτά.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μιλώντας το μεσημέρι της Δευτέρας στο Open, αναφέρθηκε και στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, οι οποίες, όπως είπε, τα τελευταία έξι χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 48%. Ωστόσο, «πέρυσι και φέτος», σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, «παρόλο που πέρυσι υπήρχαν ανακοινωμένες αυξήσεις 15%, δεν αυξήθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων και αντιθέτως έγιναν εκπτώσεις μέχρι και 40%-42%».

«Και φέτος, παρά τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση και όλον αυτόν τον χαμό, έχουμε παλέψει πάρα πολύ και σκληρά και δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όχι μόνο αυτό σε ταχύπλοα και συμβατικά πλοία, έχουν υπάρξει μειώσεις, από 35 έως 42%, για οικογένειες, παρέες των τριών, εισιτήρια οικονομικής θέσης, αυτοκίνητα κλπ», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος πιο ειδικά στο λιμάνι της Ραφήνας, όπως είπε ο υπουργός, «λόγω του ανταγωνισμού, έχουμε φτάσει σε μειώσεις μέχρι και 50% για Άνδρο και Δυτικές Κυκλάδες γενικώς». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι στο εν λόγω λιμάνι υπάρχουν ιδιαιτερότητες, καθώς «η πρόσβαση από και προς το λιμάνι είναι δύσκολη» και για τον λόγο αυτό, «θα συζητήσουμε με τον κόσμο, γιατί τον κόσμο και τους πολλούς υπηρετούμε».

«Τα νησιά μας είναι για τους Έλληνες και τους πολλούς»

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε επιπλέον ότι «κάνουμε συνεχώς έκτακτους ελέγχους για την ασφάλεια των επιβατών με τους λιμενικούς που είναι στο πεδίο», υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές είναι κατά γενική ομολογία «ευχαριστημένοι».

Για τη γενικότερη ακρίβεια και τις νησιωτικές υποδομές, ο υπουργός τόνισε εμφατικά ότι «τα νησιά μας είναι για τους Έλληνες και τους πολλούς, μαζί με τους τουρίστες και κυρίως για τους νησιώτες μας», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης, επεσήμανε ότι «πάνω και πρώτα από όλα είναι η ασφάλεια, για αυτό έχουν βγει οι λιμενικοί από τα γραφεία» και όταν υπάρχει κίνδυνος παρεμβαίνουν και πρέπει να παρεμβαίνουν.

«Προτεραιότητά μας η ασφάλεια»

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο περιστατικό που σημειώθηκε πριν μερικές ημέρες στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν σημειώθηκε επακούμβηση δύο πλοίων, τονίζοντας ότι βρίσκεται εν αναμονή της έρευνας της Εισαγγελείας και της ΕΔΕ που έχει διαταχθεί για το Λιμεναρχείο Χανίων.

«Έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση του ελέγχου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι πλοίαρχοι ελέγχονται για το πώς συμπεριφέρθηκαν και «αν και εφόσον αποδειχτεί ότι έχει γίνει λάθος, δεν θα επιδείξω ολιγωρία», διαμηνύοντας ότι «η ασφάλειά μας στη θάλασσα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα». «Δεν νερώνουμε το κρασί μας», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως «οι λιμενικοί μας είναι εκεί με όλους τους δυνατούς τρόπους».

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