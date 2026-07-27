Μεσσηνία: 18 συλλήψεις παραλία Ελαίας για ελεύθερο κάμπινγκ, ναρκωτικά και ραδιοσυχνότητες

Snapshot Συνελήφθησαν 18 άτομα στην παραλία της Ελαίας Μεσσηνίας για ελεύθερη κατασκήνωση, κατοχή ναρκωτικών και παράνομη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

Κατασχέθηκαν 41,60 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 4,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 3 τσιγαριλίκια κάνναβης, 7 φαρμακευτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή και 2 συσκευές ασυρμάτου.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 22 έως 71 ετών και σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις ναρκωτικών, ραδιοσυχνοτήτων και ελεύθερης κατασκήνωσης.

Βεβαιώθηκαν επίσης 9 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας σε συνεργασία με τοπικές αστυνομικές ομάδες της Μεσσηνίας. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 18 ατόμων που έκαναν ελεύθερη κατασκήνωση και κατείχαν ναρκωτικά στην παραλία της Ελαίας, στον δήμο Τριφυλίας Μεσσηνίας προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές της Πελοποννήσου, το Σάββατο 25/7.

Πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπων ηλικίας 22 έως 71 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν σε επιχείρηση από κοινού του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, καθώς και των Αστυνομικών Τμημάτων Τριφυλίας και Γαργαλιάνων.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο το στο παραθαλάσσιο μέρος το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, όπου εντόπισαν τους ελεύθερους κατασκηνωτές ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, 41,60γρ.

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα») 4,5 γρ.

3 τσιγαριλίκια κάνναβης,

7 φαρμακευτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή και

2 συσκευές ασυρμάτου.

Για τους συλληφθέντες σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών, ραδιοσυχνοτήτων και ελεύθερης κατασκήνωσης.

Τέλος, βεβαιώθηκαν και εννέα παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, χθες (25.7.2026) το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σε τοπική κοινότητα του δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε παραθαλάσσιο αλσύλλιο μη οργανωμένων κατασκηνωτών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, καθώς και των Αστυνομικών Τμημάτων Τριφυλίας και Γαργαλιάνων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν σε ξεχωριστές περιπτώσεις, συνολικά -18- άτομα, ηλικίας από 22 έως 71 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, περί ραδιοσυχνοτήτων και περί ελεύθερης κατασκήνωσης.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -41,60- γραμμαρίων,ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα») συνολικού βάρους -4,5- γραμμαρίων,-3- τσιγαριλίκια κάνναβης,-7- φαρμακευτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή και -2- συσκευές ασυρμάτου.Τέλος, βεβαιώθηκαν -9- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

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