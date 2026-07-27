Να γιατί πρέπει να φοράμε αντηλιακό και σε εσωτερικούς χώρους - Γιατρός εξηγεί

Snapshot Οι ακτίνες UVA διαπερνούν τα τζάμια των παραθύρων και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους.

Η έκθεση στην UVA κατά την οδήγηση προκαλεί αυξημένους καρκίνους δέρματος στη πλευρά που είναι πιο κοντά στο παράθυρο.

Το ορατό φως επηρεάζει ιδιαίτερα τους ανθρώπους με πιο σκούρο δέρμα, προκαλώντας υπερμελάγχρωση και επιδείνωση μαύρων στίγματων.

Η βλάβη από το ηλιακό φως σε εξωτερικούς χώρους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προκαλείται από οθόνες υπολογιστών ή κινητών.

Η χρήση αντηλιακού συνιστάται καθημερινά, ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους κοντά σε παράθυρα. Snapshot powered by AI

Σίγουρα οι περισσότεροι δεν το έχετε σκεφτεί. Αλλά αυτή η καθημερινή συνήθεια κυρίως το καλοκαίρι, που απαιτεί τη χρήση αντηλιακού όταν πρόκειται να βγείτε έξω ή να κατευθυνθείτε στην παραλία, δεν απευθύνετε αποκλειστικά σε ... εξωτερικούς χώρους.

Ακόμα κι αν δεν πρόκειται να είστε έξω στον ήλιο, καλό είναι να φορέσετε την αντηλιακή κρέμα σας και σε εσωτερικούς χώρους.

Όσο αντιφατικό κι αν ακούγεται, η γιατρός Trisha Pasricha στη στήλη που διατηρεί στην Washington Post, εξηγεί γιατί.

Όπως επισημαίνει οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες τείνουν να παθαίνουν περισσότερους καρκίνους του δέρματος στην αριστερή τους πλευρά, ενώ οι άνθρωποι στην Αυστραλία φαίνεται να έχουν περισσότερες βλάβες από τον ήλιο στη δεξιά; Και η εκπληκτική απάντηση βρίσκεται στο τιμόνι. Η έκθεση σε UVA κατά την οδήγηση. Στην Αυστραλία, οι οδηγοί κάθονται στη δεξιά πλευρά

Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει μόνο το ορατό φως, και όχι τα μικρότερα υπεριώδη κύματα (UV). Το τυπικό τζάμι παραθύρων μπλοκάρει τις περισσότερες UVB - τις ακτίνες που προκαλούν ηλιακά εγκαύματα - αλλά κάνει ελάχιστα για να σταματήσει το ορατό φως ή την UVA, που είναι γνωστό ότι επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος.

Πειραματικά δεδομένα για το γυαλί που χρησιμοποιείται σε πολυτελή αυτοκίνητα το 2003 διαπίστωσαν ότι ένας οδηγός στην αριστερή πλευρά δίπλα σε ένα κλειστό παράθυρο αυτοκινήτου λαμβάνει πέντε έως έξι φορές περισσότερη υπεριώδη ακτινοβολία στο αριστερό του χέρι από το δεξί.

«Αν δεν είστε σε κουτί - σε κουτί χωρίς παράθυρα - θα πρέπει να φοράτε αντηλιακό σε καθημερινή βάση», δήλωσε ο Temitayo Ogunleye, καθηγητής κλινικής δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια. «Εξακολουθείτε να λαμβάνετε μια αξιοπρεπή ποσότητα αθροιστικής έκθεσης στην UVA».

Για αυτούς λοιπόν τους λόγους πρέπει να φοράτε αντηλιακό σε κλειστούς χώρους, και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε κοντά σε παράθυρα.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τους ειδικούς το κύριο φως όσον αφορά στη βλάβη του δέρματος είναι πραγματικά από τον ήλιο — όχι, για παράδειγμα, το μπλε φως που εκπέμπεται από τους υπολογιστές και τα smartphone μας. Η βλάβη του δέρματος από αυτές τις συσκευές είναι «θεωρητικά πιθανή, αλλά εξακολουθεί να μην έχει μελετηθεί επαρκώς», είπε η Jenna Lester, αναπληρώτρια καθηγήτρια δερματολογίας και διευθύντρια του προγράμματος Skin of Color στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο.

«Η ποσότητα έκθεσης που λαμβάνετε σε εξωτερικούς χώρους εξακολουθεί να είναι τάξεις μεγέθους υψηλότερη από αυτή που λαμβάνετε σε εσωτερικούς χώρους», είπε η Lester, αλλά πρέπει να φοράτε αντηλιακό και σε εσωτερικούς χώρους.

Πώς η έκθεση στο φως επηρεάζει το δέρμα σας

Οι ακτίνες UVA μπορούν να φτάσουν κάτω από την επιφάνεια του δέρματός μας, γι' αυτό και παίζουν μεγάλο ρόλο στην πρόωρη γήρανση του δέρματος και στο σχηματισμό ρυτίδων εκτός από τον καρκίνο.

Αποδεικνύεται ότι το ορατό φως μπορεί επίσης να επηρεάσει το δέρμα μας.

«Το ορατό φως έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για άτομα με μέλασμα, υπερμελάγχρωση ή πιο σκούρες αποχρώσεις δέρματος», δήλωσε η Charlene Lam, αναπληρώτρια καθηγήτρια δερματολογίας στο Penn State Health. «Ενεργοποιεί τα κύτταρα που παράγουν χρωστική ουσία πιο επιθετικά σε πιο σκούρους τύπους δέρματος και μπορεί να επιδεινώσει τα μαύρα στίγματα».

Μια συχνά αναφερόμενη μελέτη του 2010 επιβεβαίωσε αυτά τα αποτελέσματα: Οι ερευνητές εξέθεσαν άτομα με διάφορους τόνους δέρματος τόσο στο ορατό φως όσο και στην UVA. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μεταξύ των ατόμων με πιο σκούρες αποχρώσεις δέρματος, το ορατό φως παρήγαγε στην πραγματικότητα πιο σκούρα και πιο επίμονη μελάγχρωση από ό,τι η UVA. Μεταξύ των εθελοντών με πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα, η ίδια έκθεση στο ορατό φως δεν παρήγαγε καθόλου παρατηρήσιμη μελάγχρωση.