Συναγερμός στο Αμβούργο: Εκκενώθηκε τμήμα του αεροδρομίου λόγω μεγάλης αστυνομικής έρευνας
Συναγερμός στο αεροδρόμιο Αμβούργου λόγω ανεύρεσης ύποπτου αντικειμένου στον έλεγχο επιβατών. Η αστυνομία έχει εκκενώσει την περιοχή και έχουν διακοπεί οι απογειώσεις και η επιβίβαση.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, μετά την εκκένωση της περιοχής ελέγχου ασφάλειας των επιβατών. Οι αρχές έχουν αναστείλει προσωρινά τις διαδικασίες επιβίβασης και όλες τις απογειώσεις αεροσκαφών.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα BILD, η κινητοποίηση προκλήθηκε από τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα ελέγχου επιβατών, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.
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