Επιστήμονες ανακάλυψαν στη θάλασσα ένα γιγαντιαίο νεκροταφείο φαλαινών σε βάθος χιλιάδων μέτρων

Οι ερευνητές κατέγραψαν τουλάχιστον 485 ευρήματα φαλαινών, διασκορπισμένα σε μήκος περίπου 1.200 χιλιομέτρων

Δημήτρης Δρίζος

Επιστήμονες ανακάλυψαν στη θάλασσα ένα γιγαντιαίο νεκροταφείο φαλαινών σε βάθος χιλιάδων μέτρων
WHAT THE FACT
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  • Επιστήμονες ανακάλυψαν στο Ινδικό Ωκεανό ένα γιγαντιαίο νεκροταφείο φαλαινών σε βάθος πάνω από 7.000 μέτρα.
  • Στη ρηξιγενή ζώνη Diamantina βρέθηκαν τουλάχιστον 485 απολιθώματα φαλαινών σε μήκος 1.200 χιλιομέτρων, με εκτιμήσεις για σχεδόν δέκα εκατομμύρια υπολείμματα σε 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
  • Τα ευρήματα περιλαμβάνουν σύγχρονα και εξαφανισμένα είδη, όπως ραμφοφάλαινες, φάλαινες μινκ της Ανταρκτικής και το νέο είδος Pterocetus diamantinae.
  • Το νεκροταφείο λειτουργούσε επί περίπου πέντε εκατομμύρια χρόνια και αποτελεί έναν από τους παλαιότερους γνωστούς χώρους αυτού του τύπου.
  • Τα υπολείμματα φαλαινών δημιουργούν θύλακες βιοποικιλότητας, υποστηρίζοντας πολύπλοκα οικοσυστήματα στα βαθιά, χωρίς φως και θρεπτικά στοιχεία.
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Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων έκανε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη στα βάθη του Ινδικού Ωκεανού: ένα γιγαντιαίο «νεκροταφείο φαλαινών» που περιλαμβάνει εκατοντάδες απολιθώματα και υπολείμματα κητωδών, διασκορπισμένα σε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και σε βάθος που ξεπερνά τα 7.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, έγινε από ερευνητές από την Κίνα, την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία στη λεγόμενη ρηξιγενή ζώνη Diamantina, μια βαθιά υποθαλάσσια κοιλότητα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αυστραλίας. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι πρόκειται για το βαθύτερο και αρχαιότερο «νεκροταφείο φαλαινών» που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές κατέγραψαν τουλάχιστον 485 ευρήματα φαλαινών, διασκορπισμένα σε μήκος περίπου 1.200 χιλιομέτρων. Ωστόσο, εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Εκατομμύρια υπολείμματα κάτω από τον ωκεανό

Σύμφωνα με τη μελέτη, η πυκνότητα των απολιθωμάτων φτάνει τα 759 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Με δεδομένο ότι η περιοχή καλύπτει περίπου 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρχουν σχεδόν δέκα εκατομμύρια υπολείμματα φαλαινών στον πυθμένα.

Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίζονται τόσο σύγχρονα όσο και εξαφανισμένα είδη. Οι επιστήμονες αναγνώρισαν υπολείμματα ραμφοφαλαινών, μιας σχετικά άγνωστης ομάδας βαθιών θαλάσσιων κητωδών, καθώς και φάλαινες μινκ της Ανταρκτικής και ένα μέχρι πρότινος άγνωστο απολιθωμένο είδος, το οποίο ονομάστηκε Pterocetus diamantinae.

Τα δεδομένα χρονολόγησης δείχνουν ότι αυτό το μοναδικό «νεκροταφείο» λειτουργούσε για περίπου πέντε εκατομμύρια χρόνια, καθιστώντας το ένα από τα παλαιότερα γνωστά του είδους.

Ένα «οικοσύστημα ζωής» στα βάθη

Πέρα από τη μεγάλη συγκέντρωση οστών, η ανακάλυψη αποκάλυψε και κάτι εξίσου σημαντικό: τα υπολείμματα αυτά έχουν μετατραπεί σε πραγματικούς θύλακες βιοποικιλότητας.

Σε αυτά τα ακραία βάθη δεν φτάνει το φως του ήλιου και τα θρεπτικά στοιχεία είναι ελάχιστα. Ωστόσο, τα μεγάλα κουφάρια των κητωδών λειτουργούν ως πηγή τροφής που μπορεί να συντηρήσει πολύπλοκα υποθαλάσσια οικοσυστήματα.

Οι ερευνητές εντόπισαν αστερίες, μαλάκια, σκουλήκια που τρέφονται από τα οστά και άλλα είδη προσαρμοσμένα να ζουν γύρω από τους σκελετούς. Πολλά από αυτά ενδέχεται να είναι άγνωστα στην επιστήμη. Η μορφολογία της κοιλότητας, που θυμίζει ένα τεράστιο υποθαλάσσιο φαράγγι, πιθανόν συνέβαλε στη συγκέντρωση των ευρημάτων.

Η ανακάλυψη αυτή δεν δίνει μόνο νέα στοιχεία για την εξέλιξη των φαλαινών μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, αλλά επιβεβαιώνει και τον καθοριστικό ρόλο τους στα ωκεάνια οικοσυστήματα, ακόμη και μετά τον θάνατό τους. Τα σώματά τους συνεχίζουν να στηρίζουν τη ζωή στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη.

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