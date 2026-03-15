Καλάθι του Νονού: Πότε θα εφαρμοστεί και ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος θα εφαρμοστεί το «Καλάθι του Νονού», στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών ενόψει του Πάσχα.

Το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί δύο με τρεις εβδομάδες πριν από το Πάσχα και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες παιδικών και εφηβικών προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές, να προμηθευτούν λαμπάδες, παιχνίδια και εποχικά είδη σε πιο προσιτές τιμές.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνει

Το «Καλάθι του Νονού» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Πασχαλινές λαμπάδες

Παιχνίδια για παιδιά και εφήβους

Σοκολατένια αυγά και πασχαλινά γλυκίσματα

Εποχικά δώρα

Οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου και παιχνιδιών που συμμετέχουν στο μέτρο υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον ένα προϊόν από κάθε κατηγορία σε προσιτή τιμή, με ειδική σήμανση στα ράφια.

