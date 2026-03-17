Τροχαία Αττικής: Σχεδόν 5.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν τις τελευταίες πέντε ημέρες
Snapshot
- Από 12 έως 16 Μαρτίου 2026, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε 25.627 τροχονομικούς ελέγχους στο λεκανοπέδιο Αττικής.
- Βεβαιώθηκαν συνολικά 4.970 παραβάσεις, μεταξύ αυτών 260 για υπερβολική ταχύτητα και 255 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
- Συνελήφθησαν 15 οδηγοί, αφαιρέθηκαν 255 άδειες κυκλοφορίας, 1.010 άδειες ικανότητας οδήγησης και 212 πινακίδες κυκλοφορίας.
- Ακινητοποιήθηκαν 548 οχήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 12 Μαρτίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (16-3-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 25.627 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 4.970 παραβάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται -38- για παραβίαση σηματοδοτών, -260- για υπερβολική ταχύτητα, -181- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, -293- για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -89- για χρήση κινητού τηλεφώνου, -187- για έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α..
Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 255 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθησαν -15- οδηγοί.
Τέλος αφαιρέθηκαν -255- άδειες κυκλοφορίας, -1.010- άδειες ικανότητας οδήγησης, -212- πινακίδες κυκλοφορίας ενώ ακινητοποιήθηκαν -548- οχήματα.
Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
