Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
17/3/2026 7:30:00 πμ
17/3/2026 2:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓΜΑΤ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ
249
Κατασκευές
17/3/2026 7:30:00 πμ
17/3/2026 2:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ
249
Κατασκευές
17/3/2026 7:30:00 πμ
17/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ, ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Κατασκευές
17/3/2026 8:00:00 πμ
17/3/2026 9:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ
256
Κατασκευές
17/3/2026 8:00:00 πμ
17/3/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΦΗΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
292
Λειτουργία
17/3/2026 8:00:00 πμ
17/3/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΓ. ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
302
Λειτουργία
17/3/2026 8:00:00 πμ
17/3/2026 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΑΚΩΝ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
251
Κατασκευές
17/3/2026 8:00:00 πμ
17/3/2026 1:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
257
Κατασκευές
17/3/2026 8:00:00 πμ
17/3/2026 1:00:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΛΦΑ έως κάθετο: ΒΗΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΦΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΟΣ 1Η απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΒΗΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
254
Κατασκευές
17/3/2026 8:00:00 πμ
17/3/2026 3:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΧΑΛΔΑΙΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΔΑΙΑΣ απο κάθετο: ΣΥΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
17/3/2026 8:00:00 πμ
17/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΘΗΣΕΩΣ - ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΝΘΗΡΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΡΟΔΟΥ - ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΙΑΚΥΝΘΩΝ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ-ΔΡΥΑΔΟΣ-ΠΑΝΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ-ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
394
Λειτουργία
17/3/2026 8:00:00 πμ
17/3/2026 5:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΘΗΣΕΩΣ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΠΕΡΣΕΩΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΧΛΟΗΣ - ΔΑΝΗΣ - ΙΣΜΙΝΗΣ - ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ - ΚΟΙΜ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - Λ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΩΝ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΡΟΔΟΥ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΘΕΤΙΔΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΛΚΜΗΝΗΣ - ΝΙΟΒΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΓΚΙΚΑ - ΜΕΛΛΑ Π - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
2280
Λειτουργία
17/3/2026 9:00:00 πμ
17/3/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 139 έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
259
Κατασκευές
17/3/2026 11:00:00 πμ
17/3/2026 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
255
Κατασκευές
17/3/2026 11:00:00 πμ
17/3/2026 3:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΑΚΩΝ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΦΑΙΑΚΩΝ έως κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΝΟ 10 έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
252
Κατασκευές
17/3/2026 11:00:00 πμ
17/3/2026 3:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΤΟΥ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
252
Κατασκευές