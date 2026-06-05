Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Αθώος ο μελισσοκόμος για τον εμπρησμό - Γιατί δέχεται απειλές

Αθώο έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, τον μελισσοκόμο, ο οποίος συνελήφθη για εμπρησμό στο Άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως όταν έφτασε στο σημείο, η φωτιά είχε ήδη εξαπλωθεί και είδε έναν νεαρό με μηχανάκι από τον οποίο ζήτησε να καλέσει την πυροσβεστική, επειδή το κινητό του δεν είχε σήμα.

Συγκεκριμένα είπε: «Είδα έναν νεαρό με μηχανάκι και του ζήτησα να καλέσει την Πυροσβεστική, καθώς το κινητό μου δεν είχε σήμα. Οι φλόγες εξαπλώνονταν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η πυρκαγιά είχε ήδη αναπτυχθεί. Ο δήμος δεν είχε καθαρίσει την περιοχή από τα ξερά χόρτα, ενώ το σημείο όπου βρίσκονταν τα μελίσσια μου ήταν πεντακάθαρο. Γι’ αυτό και δεν κάηκαν».

Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά, στον διασυρμό του, όπως είπε από τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, αποκαλύπτοντας πως δέχεται επιθέσεις από άλλους μελισσοκόμους. Την αθώωσή του είχε προτείνει και ο εισαγγελέας.