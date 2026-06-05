Γιαννακόπουλος: «Ακατανόητη η ασυλία του Μπαρτζώκα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ημίχρονο του δεύτερου τελικού πήρε θέση αναφορικά με το επαναλαμβανόμενο γεγονός τη μη τιμωρίας του Γιώργου Μπαρτζώκα, για μια ακόμα φορά.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μια λιτή του δήλωση σύγκρινε ουσιαστικά τις συνεχόμενες τεχνικές ποινές που δέχεται ο Εργκίν Αταμάν, τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας ότι και να κάνει δεν τιμωρείται.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Τον κόουτς Αταμάν τον αποβάλλουν κάθε... δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνει ούτε τα μισά σε σχέση με τον Μπαρτζώκα, ο οποίος απολαμβάνει μιας ακατανόητης ασυλίας».