Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Κριμαίας - Ένας νεκρός, 4 τραυματίες

Άγνωστο ποιος εξαπέλυσε την επίθεση στους Τούρκους ψαράδες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Κριμαίας - Ένας νεκρός, 4 τραυματίες
Αρχείου/@cradleturkiye
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  • Τουρκικό αλιευτικό σκάφος DURU 67 δέχθηκε επίθεση και βυθίστηκε ανοιχτά της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Από την επίθεση προκλήθηκε ένας θάνατος και τέσσερις τραυματισμοί μεταξύ των πέντε επιβαινόντων.
  • Το γειτονικό σκάφος BURAK KAYA διέσωσε τους επιβαίνοντες και μετέφερε τους τραυματίες προς τα τουρκικά ύδατα.
  • Ένας τραυματίας υπέκυψε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς προς το τουρκικό λιμάνι İnebolu.
  • Οι τραυματίες και το σώμα του νεκρού μεταφέρθηκαν στη μονάδα Λιμενικής Ασφαλείας για ιατρική φροντίδα και επιστροφή στο λιμάνι.
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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Κριμαίας, όταν ένα τουρκικό αλιευτικό δέχθηκε επίθεση, άγνωστο από ποιον, με συνέπεια να χάσει τη ζωή τους ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 4.

Το αλιευτικό με την ονομασία DURU 67, υπό τουρκική σημαία, βρισκόταν ανοιχτά της Σεβαστούπολης, σε διεθνή ύδατα, με 5 επιβαίνοντες όταν χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να βυθιστεί.

Το σκάφος Burak Kaya, που βρισκόταν κοντά, διέσωσε αμέσως 5 άτομα από το βυθισμένο σκάφος, ωστόσο το ένα υπέκυψε καθώς πλησίαζαν στα τουρκικά ύδατα.

Στα τουρκικά μέσα εμφανίστηκαν τα πρώτα πλάνα από τη διάσωση των τραυματισμένων ψαράδων

Η ανακοίνωση της Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος της Τουρκίας

Στις 5 Ιουνίου 2026, στον Εύξεινο Πόντο, έγινε γνωστό ότι διοργανώθηκε επίθεση στο αλιευτικό σκάφος DURU 67, που φέρει τουρκική σημαία. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το αλιευτικό σκάφος DURU 67 υπέστη ζημιές και βυθίστηκε. Το αλιευτικό σκάφος BURAK KAYA, που βρισκόταν στην κοντινή περιοχή, απομάκρυνε άμεσα τους 5 τραυματίες ψαράδες από το βυθισμένο σκάφος και ξεκίνησε κίνηση προς την κατεύθυνση του İnebolu, ωστόσο κατά τη διάρκεια της κίνησης, ένας από τους τραυματίες ψαράδες, της οποίας η κατάσταση ήταν σοβαρή, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή. Η ανατεθειμένη μονάδα Λιμενικής Ασφαλείας (TCSG-96) έφτασε στο αλιευτικό σκάφος BURAK KAYA στις 19:20, σε απόσταση 115 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι του İnebolu, βόρεια της Τουρκικής Ζώνης Αναζήτησης και Διάσωσης. Το σώμα του εκλιπόντος ψαρά και οι τραυματίες ψαράδες μεταφέρθηκαν στη μονάδα Λιμενικής Ασφαλείας, όπου ξεκίνησε ιατρική παρέμβαση, και ξεκίνησε η επιστροφή προς το λιμάνι του İnebolu.

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