Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

Ο μικρός Μπεν Νίντχαμ εξαφανίστηκε από την Κω, στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών, ενώ έπαιζε στην αυλή των παππούδων του. Τώρα, τριανταπέντε χρόνια μετά, η μητέρα του, Κέρι, αποκάλυψε τι πιστεύει ότι μπορεί να συνέβη στον γιο της, εκείνη την μοιραία ημέρα. Παρά πολλές αναφορές θέασης του παιδιού ανά τα χρόνια, κανένα ίχνος του μικρού Μπεν δεν έχει βρεθεί, με την Βρετανική Αστυνομία να τον θεωρεί νεκρό από το 2017.

Σύμφωνα όμως με την Κέρι Νίντχαμ, η οποία είναι 53 ετών και τα τελευταία δύο χρόνια ζει στην Αττάλεια της Τουρκίας, ο γιος της απήχθη από Ρομά και πουλήθηκε παράνομα για υιοθεσία.

Η 53χρονη Κέρι Νίντχαμ

Όπως ανέφερε η 53χρονη στην DailyMail, από την ημέρα που έγινε γνωστή η υπόθεση της εξαφάνισης, πολλοί άνθρωποι την πλησίασαν και της έδιναν πληροφορίες. Τότε, ένας ντόπιος, ο οποίος επικοινώνησε με τον παππού του Μπεν, είπε ότι θα έπρεπε ερευνήσουν τους Ρομά, «γιατί υπάρχει μια συμμορία που ασχολείται με την παράνομη υιοθεσία».

Όπως τόνισε ο ντόπιος, τα ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια του μικρού Μπεν «θα τους έφερνε περισσότερα χρήματα».

«Αρχικά, μου φαινόταν αδύνατο», είπε η 53χρονη στη DailyMail, αλλά με τον καιρό άρχισε να σκέφτεται όλο και περισσότερο αυτήν την εκδοχή.

Λίγα χρόνια μετά την εξαφάνιση του μικρού Μπεν, δύο αστυνομικοί στην Κω είχαν δηλώσει ότι είχαν πληροφορίες ότι το παιδί «είχε απομακρυνθεί από το νησί, αμέσως μετά την εξαφάνισή του», αλλά η Νίντχαμ κατήγγειλε ότι αυτή η εκδοχή δεν ερευνήθηκε ποτέ.

Πώς πιστεύεται ότι είναι σήμερα ο μικρός Μπεν Daily Mirror

Σύμφωνα με την ίδια, όταν ενημέρωσε την αστυνομία της Κω το 1991 για την εξαφάνιση του παιδιού της, οι Αρχές την αμφισβήτησαν και θεώρησαν εκείνη και την υπόλοιπη οικογένεια του Μπεν ως «κύριοι ύποπτοι», με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έρευνα σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Ανά τα χρόνια, η μητέρα ερευνούσε την εμπορία ανθρώπων και τους δεσμούς της με το νησί της Κω.

Ωστόσο, δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις ότι άλλα παιδιά είχαν απαχθεί από την Κω, αλλά η εμπορία παιδιών ήταν «διαδεδομένη σε ολόκληρη την Ελλάδα» μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και του 1990, όπως δήλωσε η ίδια στο βρετανικό μέσο.

Διαβάστε επίσης