Ένα Ford Explorer για τον Πάπα

Του Γιάννη Σκουφή

Μια ιδιαίτερη και συμβολική κίνηση πραγματοποίησε η Ford, παραδίδοντας ένα μοναδικό Ford Explorer στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Το αυτοκίνητο αποτελεί προσωπικό δώρο του CEO της εταιρείας, Jim Farley, και της συζύγου του Lia και προορίζεται να χρησιμοποιείται στο Βατικανό.

Η επιλογή του Explorer δεν είναι τυχαία. Το μεγάλο SUV κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Ford στο Σιγάκο, την πόλη όπου γεννήθηκε ο νέος Ποντίφικας. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό που συνδέει την καταγωγή του Πάπα με την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Το συγκεκριμένο Explorer βασίζεται στην έκδοση Platinum του μοντέλου και ξεχωρίζει χάρη στο μαύρο χρώμα του αμαξώματος και τις λεπτομέρειες από χρώμιο. Στις πινακίδες εμφανίζονται οι επιγραφές «DA POPE» και «LEO XIV», τονίζοντας το μοναδικό χαρακτήρα του.

01 04 02 04 03 04 04 04

Οι μεγαλύτερες αλλαγές βρίσκονται στο εσωτερικό. Τα καθίσματα επενδυμένα με δέρμα σε δύο αποχρώσεις και έχουν μικρές ετικέτες με τη σημαία του Σικάγο, ενώ το περίγραμμα της πόλης έχει κεντηθεί στο καπάκι της κεντρικής κονσόλας. Παράλληλα στα μαρσπιέ έχουν χαραχθεί γραφικά της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, προσθέτοντας ένα ακόμη συμβολικό στοιχείο.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας υβριδικός V6 3.300 κυβικών, ο οποίος αποδίδει περίπου 318 ίππους. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το υβριδικό σύστημα δεν διατίθεται πλέον στο συμβατικό Explorer.

Σύμφωνα με τον Jim Farley, ο Πάπας πραγματοποίησε μια σύντομη δοκιμαστική διαδρομή με το αυτοκίνητο και έδειξε να εκτιμά τις προσωπικές λεπτομέρειες που ενσωματώθηκαν στο μοντέλο. Μάλιστα, ευλόγησε και αρκετά κομποσκοίνια τα οποία προορίζονται για εργαζομένους της Ford.