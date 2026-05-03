Το Ιράν θα μετατρέψει βομβαρδισμένο πανεπιστήμιο σε μουσείο πολέμου

Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μετατρέψουν τον χώρο ενός πανεπιστημίου που βομβαρδίστηκε σε μουσείο «πολέμου», που θα παρουσιάζει τις επιπτώσεις των πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα.

«Ο κατεστραμμένος χώρος θα διατηρηθεί ως πολεμικό μουσείο εντός του πανεπιστημίου για να μαρτυρά την καταπίεση που υπέστη η χώρα», δήλωσε ο Ζαφαρολάχ Καλανταρί, πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι έχει βρεθεί άλλος χώρος για την «ανέγερση νέου κτιρίου» για το πανεπιστήμιο, όπως μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν στα κτίρια και τον εξοπλισμό του πανεπιστημίου ανέρχεται σε περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως σημείωσε ο Καλανταρί.

Το πανεπιστήμιο της Ισφαχάν, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του Ιράν, έγινε στόχος επιθέσεων του Ισραήλ και τον ΗΠΑ τον Μάρτιο, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, από τα πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν υποστεί ζημιές περισσότερα από 30 πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, ακόμη και στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπως και άλλες πολιτικές υποδομές.