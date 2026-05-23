Ο πατέρας του Στίβεν Χόκινγκ ανησυχούσε ότι ο γιος του «δεν διαβάζει πολύ»

Η βιογραφία, με τίτλο «Χόκινγκ», θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο John Murray

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο πατέρας του Στίβεν Χόκινγκ ανησυχούσε ότι ο γιος του «δεν διαβάζει πολύ»
Ο Στίβεν Χόκινγκ
Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξερευνώντας τη φυσική και τη γεωμετρία του σύμπαντος, ο Στίβεν Χόκινγκ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως πρωτοπόρος της θεωρίας των μαύρων τρυπών αλλάζοντας ριζικά την αστροφυσική, ως συγγραφέας του best seller βιβλίου «Το χρονικό του Χρόνου», το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα, αλλά και ως πηγή έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της φοιτητικής του ζωής και καθώς πλησίαζε στην ενηλικίωση, ο πατέρας του Χόκινγκ, Φρανκ, ανησυχούσε βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί ο γιος του, όπως αποκαλύπτουν κάποια -μέχρι πρότινος άγνωστα- ημερολόγια που είχε γράψει ο ίδιος σε κώδικα.

Σύμφωνα με αυτά, ο Φρανκ παραπονιόταν ότι «ο Στίβεν μένει στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δεν διαβάζει πολύ».

Σήμερα, τα ημερολόγια αυτά βρίσκονται ανάμεσα σε οικογενειακά έγγραφα και φωτογραφίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του βραβευμένου βιογράφου και φυσικού, Γκράχαμ Φαρμέλο, ο οποίος κατάφερε να τα αποκρυπτογραφήσει.

Στίβεν Χόκινγκ - Ημερολόγια - Πατέρας

Απόσπασμα από τα ημερολόγια του πατέρα του Φρανκ Χόκινγκ, τα οποία γράφτηκαν με κώδικα

Τον Σεπτέμβριο, ο Φαρμέλο θα εκδώσει την πρώτη εγκεκριμένη από την οικογένεια του Στίβεν Χόκιγνκ βιογραφία για τον αστροφυσικό, σύμφωνα με τον Guardian. Στο πλαίσιο της έρευνάς του, ο Φαρμέλο είχε πρόσβαση σε μέχρι τώρα άγνωστο υλικό, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ημερολόγια του πατέρα του Χόκινγκ και επιστολές και ημερολόγια της μητέρας του, Ίζομπελ. Μέχρι σήμερα, αυτά φυλάσσονταν στο σπίτι της αδελφής του Χόκινγκ, Μαίρη.

«Ήταν υπέροχο το γεγονός ότι μου δόθηκε πρόσβαση σε αυτά τα ημερολόγια και έγγραφα. Αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του Στίβεν Χόκινγκ, ειδικά για τα χρόνια της ενηλικίωσής του και τους οδυνηρούς μήνες αφού διαγνώστηκε με ALS, όταν ήταν μόλις 21 ετών», δήλωσε ο Φαρμέλο στον Guardian.

Είπε ότι του προσέφεραν μια «ακατέργαστη και ειλικρινή εικόνα» για την ανατροφή του Χόκινγκ και τη διάγνωση της νόσου το 1963, η οποία τον άφησε σχεδόν εντελώς παράλυτο.

Ωστόσο, ο Χόκινγκ αψήφησε τις ιατρικές προβλέψεις ότι θα πέθαινε μέσα σε δύο χρόνια και έζησε εως την ηλικία των 76 ετών. Πέθανε το 2018, έχοντας αποδείξει ότι ήταν ένα από τα πιο ισχυρά μυαλά της εποχής μας.

«Η ζωή θα ήταν τραγική, αν δεν ήταν αστεία», είχε πει ο Χόκινγκ για την ασθένεια του, η οποία τον οδήγησε να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και συνθεσάιζερ φωνής για να μπορεί να επικοινωνεί. «Να κοιτάτε τα αστέρια και όχι τα πόδια σας. Να είστε περίεργοι. Και όσο δύσκολη κι αν φαίνεται η ζωή, πάντα υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε και να πετύχετε. Σημασία έχει απλώς να μην τα παρατήσετε».

Stephen Hawking

Ο Στίβεν Χόκινγκ με την πρώτη του σύζυγο, Τζέιν, στις 10 Μαρτίου 1989 στο Παρίσι της Γαλλίας.

Getty Images

«Ανησυχούμε λίγο για το πώς εξελίσσεται ο Στίβεν»

Ωστόσο, ο πατέρας του Χόκινγκ, Φρανκ, ειδικός στις τροπικές ασθένειες, όταν έγραφε στο ημερολόγιο του το 1961, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τα μετέπειτα επιτεύγματα του γιου του: «Ανησυχούμε λίγο για το πώς εξελίσσεται ο Στίβεν. Μένει στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δεν διαβάζει πολύ».

«Η [Ίσομπελ] λέει ότι έχει σύμπλεγμα κατωτερότητας απέναντί μου (δεν έχει λόγο να έχει) και ότι έχει χάσει την πίστη του στη φυσική στο Όξφορντ, θεωρώντας την κατώτερη από τις τέχνες. Αν είναι έτσι, είναι πολύ κρίμα. Στην ηλικία του είχα μια μεγάλη φιλοδοξία να προχωρήσω μπροστά, και αν είχα έστω και τα μισά από αυτά που έχει, θα τα είχα πάει πολύ καλύτερα».

Ο Φρανκ κρατούσε ημερολόγιο για περισσότερα από 60 χρόνια και έγραφε με έναν μυστικό κώδικα που ο Φαρμέλο κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει – μεταφράζοντας περισσότερες από 200.000 λέξεις που αφορούν την παιδική ηλικία του γιου του, την ασθένειά του, τους δύο γάμους του και την καριέρα του ως πασίγνωστος αστροφυσικός.

Hawking

Ο Στίβεν Χόκινγκ

AP

Σε αυτά τα ημερολόγια, ο Φρανκ έγραφε: «Αυτά τα κείμενα γράφτηκαν αρχικά με ελληνικούς χαρακτήρες για να είναι κωδικοποιημένα και για να υπάρχει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, κάτι που είναι απαραίτητο για ένα ημερολόγιο που μπορεί να πέσει στα χέρια εχθρών. Δεδομένου ότι το ελληνικό αλφάβητο δεν περιέχει όλα τα αγγλικά γράμματα, έχουν γίνει οι ακόλουθες προσαρμογές…» Σε εκείνο το σημείο, πρόσθεσε έναν κώδικα για τα γράμματα H, V, QU, W και J.

Τα ημερολόγια του Φρανκ αποκαλύπτουν ότι δυσκολευόταν να συμβιβαστεί με την επιδεινούμενη υγεία του γιου του. Το 1967, έγραψε: «Βρίσκω (σ.σ. την ασθένεια) μια αργή και φρικτή εμπειρία για τον Στίβεν. Όλα κυλούν τόσο αργά. Η ομιλία του είναι τόσο αργή και δύσκολη να κατανοηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η συνομιλία μαζί του. Τον λυπάμαι πολύ και θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτόν. Αλλά δεν μου αρέσει να είμαι μαζί του».

Για το βιβλίο αυτό, ο Φαρμέλο πήρε συνεντεύξεις από τα πιο στενά μέλη της οικογένειας του Χόκινγκ, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών του, Μαίρη και Φιλίππα, της πρώτης συζύγου του, Τζέιν, και των τριών παιδιών του, Ρόμπερτ, Λούσι και Τιμ.

Η βιογραφία, με τίτλο «Χόκινγκ», θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο John Murray, ο οποίος την περιγράφει ως «το οριστικό πορτρέτο μιας εξαιρετικής ζωής και διάνοιας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:30ΥΓΕΙΑ

Πανελλήνιες: Φυσικοθεραπευτές δίνουν 5 + 2 tips για καλύτερη απόδοση και διαχείριση του άγχους

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πατέρας του Στίβεν Χόκινγκ ανησυχούσε ότι ο γιος του «δεν διαβάζει πολύ», όπως αποκαλύπτει νέα βιογραφία για τον αστροφυσικό

15:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Ενστάσεις και προβληματισμοί

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός Αγίου Πνεύματος και αρχών Ιουνίου - Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Αυτό είναι το οπλοστάσιο του σκληρού ποινικού - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, είχε σφαίρα στη θαλάμη όταν απείλησε τους αστυνομικούς

14:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σε καλό δρόμο η επέκταση συμβολαίου του Γιόβιτς – Οι κινήσεις του Ριμπάλτα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Τουαλέτα αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων έχει γίνει απειλή για την εθνική ασφάλεια

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά ΜΜΕ: Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να πλήξει το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Σε σοβαρή κατάσταση ο 42χρονος γνωστός ποινικός που σήκωσε όπλο στους αστυνομικούς - Το βίαιο παρελθόν του

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden στην Αθήνα: Ενημέρωση προς το κοινό που θα πάει στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση βροχής

14:14ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν βρήκε τα χρήματα για την αποκατάσταση

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Πωλείται ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος για μόλις... 286.000 δολάρια

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Αποτρόπαιες εικόνες: Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητών από μαθητές στην Πάρμα - Βίντεο

14:00LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση, ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ

13:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Σκαριόλο για Γκαρούμπα: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι για τον τραυματισμό του»

13:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Μπαρτζώκας: «Αξίζουμε να είμαστε εδώ»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό 24-25 Μαΐου: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη γραμμή 2 

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίκυ Μοσχολιού: Μια φωνή που έγινε λαϊκή μνήμη γεννιέται σαν σήμερα

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Σε σοβαρή κατάσταση ο 42χρονος γνωστός ποινικός που σήκωσε όπλο στους αστυνομικούς - Το βίαιο παρελθόν του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Αυτό είναι το οπλοστάσιο του σκληρού ποινικού - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, είχε σφαίρα στη θαλάμη όταν απείλησε τους αστυνομικούς

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο...

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Τελειώνουν οι «Κορλεόνε» της Κρήτης: Γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ.

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός Αγίου Πνεύματος και αρχών Ιουνίου - Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF

13:00ΥΓΕΙΑ

Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden στην Αθήνα: Ενημέρωση προς το κοινό που θα πάει στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση βροχής

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Ρέτσας: Εξαφανισμένος για δύο μήνες - Συγκλονίζει η σύζυγός του - «Τον περιμένουμε κι εγώ και τα παιδιά μας»

13:09LIFESTYLE

«Η Οδύσσεια είναι ιστορία της μυθολογίας»: Η Lupita Nyong’o απαντά στην κριτική για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης»

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο πετάει τον Στίβεν Κολμπέρ σε κάδο απορριμμάτων και χορεύει το YMCA

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ