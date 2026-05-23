Ο πατέρας του Στίβεν Χόκινγκ ανησυχούσε ότι ο γιος του «δεν διαβάζει πολύ»

Εξερευνώντας τη φυσική και τη γεωμετρία του σύμπαντος, ο Στίβεν Χόκινγκ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως πρωτοπόρος της θεωρίας των μαύρων τρυπών αλλάζοντας ριζικά την αστροφυσική, ως συγγραφέας του best seller βιβλίου «Το χρονικό του Χρόνου», το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα, αλλά και ως πηγή έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της φοιτητικής του ζωής και καθώς πλησίαζε στην ενηλικίωση, ο πατέρας του Χόκινγκ, Φρανκ, ανησυχούσε βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί ο γιος του, όπως αποκαλύπτουν κάποια -μέχρι πρότινος άγνωστα- ημερολόγια που είχε γράψει ο ίδιος σε κώδικα.

Σύμφωνα με αυτά, ο Φρανκ παραπονιόταν ότι «ο Στίβεν μένει στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δεν διαβάζει πολύ».

Σήμερα, τα ημερολόγια αυτά βρίσκονται ανάμεσα σε οικογενειακά έγγραφα και φωτογραφίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του βραβευμένου βιογράφου και φυσικού, Γκράχαμ Φαρμέλο, ο οποίος κατάφερε να τα αποκρυπτογραφήσει.

Απόσπασμα από τα ημερολόγια του πατέρα του Φρανκ Χόκινγκ, τα οποία γράφτηκαν με κώδικα

Τον Σεπτέμβριο, ο Φαρμέλο θα εκδώσει την πρώτη εγκεκριμένη από την οικογένεια του Στίβεν Χόκιγνκ βιογραφία για τον αστροφυσικό, σύμφωνα με τον Guardian. Στο πλαίσιο της έρευνάς του, ο Φαρμέλο είχε πρόσβαση σε μέχρι τώρα άγνωστο υλικό, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ημερολόγια του πατέρα του Χόκινγκ και επιστολές και ημερολόγια της μητέρας του, Ίζομπελ. Μέχρι σήμερα, αυτά φυλάσσονταν στο σπίτι της αδελφής του Χόκινγκ, Μαίρη.

«Ήταν υπέροχο το γεγονός ότι μου δόθηκε πρόσβαση σε αυτά τα ημερολόγια και έγγραφα. Αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του Στίβεν Χόκινγκ, ειδικά για τα χρόνια της ενηλικίωσής του και τους οδυνηρούς μήνες αφού διαγνώστηκε με ALS, όταν ήταν μόλις 21 ετών», δήλωσε ο Φαρμέλο στον Guardian.

Είπε ότι του προσέφεραν μια «ακατέργαστη και ειλικρινή εικόνα» για την ανατροφή του Χόκινγκ και τη διάγνωση της νόσου το 1963, η οποία τον άφησε σχεδόν εντελώς παράλυτο.

Ωστόσο, ο Χόκινγκ αψήφησε τις ιατρικές προβλέψεις ότι θα πέθαινε μέσα σε δύο χρόνια και έζησε εως την ηλικία των 76 ετών. Πέθανε το 2018, έχοντας αποδείξει ότι ήταν ένα από τα πιο ισχυρά μυαλά της εποχής μας.

«Η ζωή θα ήταν τραγική, αν δεν ήταν αστεία», είχε πει ο Χόκινγκ για την ασθένεια του, η οποία τον οδήγησε να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και συνθεσάιζερ φωνής για να μπορεί να επικοινωνεί. «Να κοιτάτε τα αστέρια και όχι τα πόδια σας. Να είστε περίεργοι. Και όσο δύσκολη κι αν φαίνεται η ζωή, πάντα υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε και να πετύχετε. Σημασία έχει απλώς να μην τα παρατήσετε».

Ο Στίβεν Χόκινγκ με την πρώτη του σύζυγο, Τζέιν, στις 10 Μαρτίου 1989 στο Παρίσι της Γαλλίας. Getty Images

«Ανησυχούμε λίγο για το πώς εξελίσσεται ο Στίβεν»

Ωστόσο, ο πατέρας του Χόκινγκ, Φρανκ, ειδικός στις τροπικές ασθένειες, όταν έγραφε στο ημερολόγιο του το 1961, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τα μετέπειτα επιτεύγματα του γιου του: «Ανησυχούμε λίγο για το πώς εξελίσσεται ο Στίβεν. Μένει στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δεν διαβάζει πολύ».

«Η [Ίσομπελ] λέει ότι έχει σύμπλεγμα κατωτερότητας απέναντί μου (δεν έχει λόγο να έχει) και ότι έχει χάσει την πίστη του στη φυσική στο Όξφορντ, θεωρώντας την κατώτερη από τις τέχνες. Αν είναι έτσι, είναι πολύ κρίμα. Στην ηλικία του είχα μια μεγάλη φιλοδοξία να προχωρήσω μπροστά, και αν είχα έστω και τα μισά από αυτά που έχει, θα τα είχα πάει πολύ καλύτερα».

Ο Φρανκ κρατούσε ημερολόγιο για περισσότερα από 60 χρόνια και έγραφε με έναν μυστικό κώδικα που ο Φαρμέλο κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει – μεταφράζοντας περισσότερες από 200.000 λέξεις που αφορούν την παιδική ηλικία του γιου του, την ασθένειά του, τους δύο γάμους του και την καριέρα του ως πασίγνωστος αστροφυσικός.

Ο Στίβεν Χόκινγκ AP

Σε αυτά τα ημερολόγια, ο Φρανκ έγραφε: «Αυτά τα κείμενα γράφτηκαν αρχικά με ελληνικούς χαρακτήρες για να είναι κωδικοποιημένα και για να υπάρχει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, κάτι που είναι απαραίτητο για ένα ημερολόγιο που μπορεί να πέσει στα χέρια εχθρών. Δεδομένου ότι το ελληνικό αλφάβητο δεν περιέχει όλα τα αγγλικά γράμματα, έχουν γίνει οι ακόλουθες προσαρμογές…» Σε εκείνο το σημείο, πρόσθεσε έναν κώδικα για τα γράμματα H, V, QU, W και J.

Τα ημερολόγια του Φρανκ αποκαλύπτουν ότι δυσκολευόταν να συμβιβαστεί με την επιδεινούμενη υγεία του γιου του. Το 1967, έγραψε: «Βρίσκω (σ.σ. την ασθένεια) μια αργή και φρικτή εμπειρία για τον Στίβεν. Όλα κυλούν τόσο αργά. Η ομιλία του είναι τόσο αργή και δύσκολη να κατανοηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η συνομιλία μαζί του. Τον λυπάμαι πολύ και θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτόν. Αλλά δεν μου αρέσει να είμαι μαζί του».

Για το βιβλίο αυτό, ο Φαρμέλο πήρε συνεντεύξεις από τα πιο στενά μέλη της οικογένειας του Χόκινγκ, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών του, Μαίρη και Φιλίππα, της πρώτης συζύγου του, Τζέιν, και των τριών παιδιών του, Ρόμπερτ, Λούσι και Τιμ.

Η βιογραφία, με τίτλο «Χόκινγκ», θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο John Murray, ο οποίος την περιγράφει ως «το οριστικό πορτρέτο μιας εξαιρετικής ζωής και διάνοιας».