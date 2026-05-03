Αλεξανδρούπολη: Στις 24/6 η δίκη -Καταθέτει ο 5χρονος που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από συμμαθητές του

Snapshot Η δίκη για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός 5χρονου σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης θα συνεχτεί στις 24 Ιουνίου.

Στο εδώλιο κάθονται δύο νηπιαγωγοί και τέσσερις γονείς με κατηγορίες έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και παραμέλησης εποπτείας.

Η κατάθεση του παιδιού θα συμπληρωθεί για να διευκρινιστούν αντιφάσεις και λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Η πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να επιβεβαιώσει την αλήθεια των ισχυρισμών του παιδιού.

Το περιστατικό συνέβη σε αίθουσα νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια διαλλείματος και είχε αρχικά διαφύγει της προσοχής των εκπαιδευτικών. Snapshot powered by AI

Στις 24 Ιουνίου αναμένεται να επαναρχίσει η δίκη για την σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας από συμμαθητές του σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.

Η υπόθεση, είχε σοκάρει το πανελλήνιο όταν είχε βγει στο προσκήνιο, καθώς επρόκειτο για ένα πρωτόγνωρο περιστατικό που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, κυρίως για το γεγονός ότι διέλαθε της προσοχής των νηπιαγωγών.

Δικάζονται 4 γονείς και 2 εκπαιδευτικοί

Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαλλείματος, σε αίθουσα εντός του νηπιαγωγείου που φοιτούσαν τα τρία παιδιά. Η εκδίκαση της υπόθεσης οδηγήθηκε σε διακοπή λόγω παρέλευσης ωραρίου λειτουργίας του δικαστηρίου. Η δίκη η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών -λόγω της ανηλικότητας του θύματος- ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω στάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και μετά την ολοκλήρωση μιας άλλης υπόθεσης (αυτοφώρου), κλήθηκε για κατάθεση ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος ήταν και αυτός που είχε κάνει την καταγγελία στις Αρχές. Η κατάθεσή του όμως, έμεινε στη μέση και θα συνεχιστεί στα τέλη Ιουνίου.

«Το παιδί παλεύει με το τραύμα»

Η κατάθεση του πατέρα του μικρού αγοριού προκάλεσε ρίγη συγκίνησης, καθώς περιέγραψε τη στιγμή που το παιδί βρήκε το θάρρος να μιλήσει για όσα βίωσε.

«Όταν ήρθε ο μικρός να μου εκμυστηρευτεί το περιστατικό, μου είπε: “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;”. Όσα μου είπε τα επανέλαβε και στους γιατρούς και τους νοσηλευτές αργότερα. Το σχολείο, δυστυχώς, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων... Ήταν και είναι ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για εμάς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ξεπεράσει το παιδάκι μας το τραύμα. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», δήλωσε ο πατέρας του παιδιού μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

«Η πραγματογνωμοσύνη θα καταδείξει την πλήρη αλήθεια»

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η δικηγόρος της οικογένειας του πεντάχρονου, που έκανε την καταγγελία, Ανθούλα Ανάσογλου είπε χαρακτηριστικά: «Διακοπή για 24 Ιουνίου, για να υπάρχει συμπληρωματική εξέταση του παιδιού αναφορικά με μερικές αντιφάσεις που έθεσε η υπεράσπιση. Δεν κρίνεται εκ νέου η αντιληπτική ικανότητα, υπάρχουν κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις που αφορούν, για παράδειγμα, γιατί είπε το παιδί ότι δεν έχει άλλα αδέρφια μεγαλύτερα και αν αυτό ήταν απλώς γλωσσικό πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο.

Θέτουμε και εμείς ορισμένες ερωτήσεις, όπως αν η πόρτα ήταν κλειστή και πού ήταν κλειστή, για να υπάρχει η καλύτερη εισαγωγή και εξήγηση περί των γεγονότων στο δικαστήριο. Πιστεύουμε ότι αυτό θα αποσαφηνίσει τα πάντα και ενώ η υπεράσπιση ήθελε να ακυρώσει την πραγματογνωμοσύνη, αυτό όχι απλώς δεν πρόκειται να γίνει, θα δείξει και θα καταδείξει την πλήρη αλήθεια των ισχυρισμών ενός πεντάχρονου παιδιού που θα επαναλάβει τα ίδια».

Η καταγγελία είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ στο εδώλιο κάθονται συνολικά έξι άτομα. Πρόκειται για δύο νηπιαγωγούς, οι οποίες κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και για τέσσερις γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης