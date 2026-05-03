Εταιρεία λάνσαρε chatbot που επιτρέπει συνομιλίες με τον «Ιησού» έναντι 1,99 δολαρίων το λεπτό

Η τεχνολογική startup «Just Like Me» λάνσαρε μια υπηρεσία chatbot που επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με ένα ψηφιακό είδωλο του Ιησού Χριστού, με χρέωση 1,99 δολάρια ανά λεπτό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το «Jesus AI» είναι ένας σύγχρονος μέντορας σχεδιασμένος να εμπνέει, να καθοδηγεί και να ανυψώνει όποιον αναζητά υποστήριξη στην καθημερινή του ζωή.

