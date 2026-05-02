Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

«Περίμενα 2 χρόνια και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή», εξομολογήθηκε η νύφη

Newsbomb

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια γυναίκα αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν δύο ολόκληρα χρόνια για να λάβει το βίντεο του γάμου της από τον βιντεογράφο — μόνο για να διαπιστώσει ότι τελικά το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό.

Η Rumi Nabiel και ο σύζυγός της, Ahmed Nabiel, παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 και επέλεξαν έναν γνωστό τους για να καλύψει βιντεοσκοπικά τη μεγάλη μέρα, πληρώνοντας λίγο πάνω από 400 δολάρια.

«Ο σύζυγός μου είχε δει τη δουλειά του στο παρελθόν και ήταν αρκετά καλή. Προσφέρθηκε να το κάνει πιο οικονομικά από άλλους φωτογράφους», ανέφερε η 28χρονη στο «Kennedy News and Media».

Η Rumi εξήγησε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν ο βιντεογράφος δεν παρέδωσε ποτέ το υλικό μετά τον γάμο. «Τον πίεζα συνεχώς. Πήγαινε μπρος-πίσω για δύο χρόνια», είπε.

Τελικά, το βίντεο της παραδόθηκε μόνο αφού του έκανε ένα ιδιαίτερα έντονο τηλεφώνημα, απαιτώντας απαντήσεις.

Η Rumi Nabiel παραδέχεται ότι, μόλις είδε το υλικό, κατάλαβε γιατί ο βιντεογράφος καθυστερούσε τόσο πολύ να της το παραδώσει.

«Είχα έναν γάμο επτά ωρών και πήρα μόλις 16 λεπτά υλικό», είπε.

Και το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η διάρκεια. Το περιεχόμενο, όπως περιγράφει, ήταν απογοητευτικό: «πλάνα γυρισμένα… ανάποδα, καθόλου επεξεργασία, αποσπασματικά βίντεο λίγων δευτερολέπτων».

«Ένα πεντάχρονο θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα», σχολίασε. «Τραβούσε το πάτωμα στο 90% του γάμου».

Η ίδια εξηγεί ότι μεγάλο μέρος του υλικού ήταν πρακτικά άχρηστο: «Πληρώνεις χρήματα και περιμένεις να γίνει σωστά. Εκείνος τραβούσε το πάτωμα στο 90% του γάμου», ανέφερε.

Η πρώτη της αντίδραση ήταν έντονα συναισθηματική: «Έκλαψα όταν το είδα για πρώτη φορά».

Η Rumi και ο σύζυγός της, Ahmed Nabiel, ζήτησαν επιστροφή χρημάτων, ωστόσο — όπως ισχυρίζεται — ο βιντεογράφος δεν τους τα επέστρεψε ποτέ.

«Ήταν ο γάμος των ονείρων μου»

Παρά την απογοήτευση, η Rumi προσπαθεί να κρατήσει τη θετική πλευρά της εμπειρίας.

«Ήταν ο γάμος των ονείρων μου», λέει, εξηγώντας ότι οργανώθηκε μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Και προσθέτει: «Όλα ήταν τέλεια. Ήταν ένας λευκός γάμος — δεν είχε χιονίσει καμία άλλη μέρα εκτός από εκείνη. Ήταν σαν να έπρεπε να συμβεί».

Παρά το αποτυχημένο βίντεο, η ίδια επιμένει ότι κρατά τις αναμνήσεις: «Όσο κι αν είναι μια στενάχωρη κατάσταση, έχω όλες αυτές τις στιγμές μέσα μου».

Σχόλια
