Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

Ένας γάμος που δεν είχε happy end

Δημήτρης Δρίζος

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση
  • Η 35χρονη Τζέμα Μονκ δέχθηκε επίθεση με μαύρη μπογιά από την κουνιάδα της λίγα δευτερόλεπτα πριν τον γάμο της στη Βρετανία.
  • Η επίθεση οφείλεται σε μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη και οργανώθηκε ως πράξη εκδίκησης από την κουνιάδα της.
  • Παρά το σοκ, η Μονκ ολοκλήρωσε τον γάμο της μετά από καθυστέρηση δύο ωρών και αλλαγή φορέματος.
  • Η δράστιδα καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή, 160 ώρες κοινωνικής εργασίας, περιοριστικά μέτρα και υποχρεώθηκε σε αποζημίωση 5.000 λιρών.
  • Η Μονκ υπέστη σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες, όπως κατάθλιψη, και δεν σχεδιάζει να συγχωρέσει την κουνιάδα της, ενώ θεωρεί την ποινή επιεική.
Σοκ προκαλεί η υπόθεση μιας νύφης στη Βρετανία, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαύρη μπογιά λίγα δευτερόλεπτα πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, με δράστιδα την ίδια της την κουνιάδα. Το περιστατικό όχι μόνο στιγμάτισε τον γάμο της, αλλά κατέληξε και στις αίθουσες του δικαστηρίου.

Επίθεση λίγο πριν το «ναι»

Η 35χρονη Τζέμα Μονκ κατευθυνόταν προς την τελετή στο πολυτελές Oakwood House στο Μέιντστοουν, φορώντας το νυφικό της αξίας 1.800 λιρών, όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση με μαύρη μπογιά. Όπως περιέγραψε, άκουσε το όνομά της και νόμιζε πως κάποιος είχε πατήσει το φόρεμά της. Όταν γύρισε, δευτερόλεπτα μετά, βρέθηκε καλυμμένη με μπογιά στο πρόσωπο, τα μάτια και το σώμα της, μπροστά σε δεκάδες σοκαρισμένους καλεσμένους.

Δράστιδα ήταν η κουνιάδα της, Αντόνια Ίστγουντ, σύζυγος του αδελφού της νύφης, η οποία εμφανίστηκε απρόσκλητη στον γάμο και αμέσως μετά την επίθεση τράπηκε σε φυγή.

Χρόνια οικογενειακή διαμάχη

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, πίσω από την επίθεση κρυβόταν μια μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη. Η ένταση μεταξύ των δύο γυναικών φέρεται να ξεκίνησε όταν η Ίστγουντ κατηγόρησε τη Μονκ ότι προσπάθησε να τη «σκοντάψει» στον δικό της γάμο το 2023, κατηγορία που η νύφη αρνείται.

Η Ίστγουντ φέρεται να οργάνωσε την επίθεση ως πράξη εκδίκησης, με στόχο να καταστρέψει τη μεγάλη ημέρα της κουνιάδας της.

Ο γάμος έγινε παρά το σοκ

Παρά την επίθεση, η Μονκ δεν επέτρεψε να ακυρωθεί ο γάμος. Καθάρισε όσο μπορούσε και άλλαξε φόρεμα την τελευταία στιγμή, προκειμένου να παντρευτεί τον σύντροφό της, Κεν Μονκ, με τον οποίο ήταν μαζί από τα παιδικά τους χρόνια.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τελικά με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, με τη νύφη να δηλώνει πως «τίποτα δεν θα την σταματούσε», ακόμη κι αν χρειαζόταν να εμφανιστεί με τα εσώρουχα και τη μπογιά στο πρόσωπο.

Καταδίκη και αποζημιώσεις

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Maidstone Crown Court, όπου η 49χρονη Αντόνια Ίστγουντ δήλωσε ένοχη για δύο κατηγορίες φθοράς ξένης περιουσίας. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, 160 ώρες κοινωνικής εργασίας, καθώς και περιοριστικά μέτρα για δέκα χρόνια.

Παράλληλα, υποχρεώθηκε να καταβάλει 5.000 λίρες ως αποζημίωση. Από αυτά, 4.000 λίρες θα δοθούν στη νύφη για την ψυχική οδύνη που υπέστη, ενώ 1.000 λίρες κατευθύνονται στον χώρο της δεξίωσης για ζημιές και απώλεια εσόδων. Οι συνολικές ζημιές εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τις 5.000 λίρες.

Το νυφικό της Μονκ δεν κατέστη δυνατό να καθαριστεί πλήρως, με αποτέλεσμα να καταστραφεί οριστικά.

Ψυχολογικές συνέπειες

Η ίδια η Μονκ δήλωσε ότι το περιστατικό είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, μετά την επίθεση υπέστη κατάθλιψη και δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην εργασία της.

«Έχασα την αξιοπρέπειά μου, έχασα τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η ημέρα που θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη της ζωής της μετατράπηκε στη χειρότερη ανάμνηση.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι με τον σύζυγό της δεν γιορτάζουν πλέον την επέτειο του γάμου τους, λόγω των τραυματικών γεγονότων, ενώ σχεδιάζουν να ανανεώσουν τους όρκους τους στο μέλλον, σε μια προσπάθεια να αφήσουν πίσω τους εκείνη τη μέρα.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ποτέ να συγχωρέσει την κουνιάδα της, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η ποινή που της επιβλήθηκε ήταν επιεικής.

