Ακαδημαϊκός έγραψε με AI άρθρο γνώμης που προέτρεπε τους φοιτητές να μην χρησιμοποιούν τεχνολογία

«Μην αναθέτετε τη σκέψη σας αλλού, όσο δελεαστικό κι αν είναι», αναφέρει στο άρθρο της η ακαδημαϊκός Cath Ellis

Ανθή Κουρεντζή

Ακαδημαϊκός έγραψε με AI άρθρο γνώμης που προέτρεπε τους φοιτητές να μην χρησιμοποιούν τεχνολογία
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα παράδοξο περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Αυστραλίας, καθώς κορυφαία πανεπιστημιακός του Σίδνεϊ χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή άρθρου γνώμης που προέτρεπε τους φοιτητές να «κάνουν τη δουλειά μόνοι τους» και να μην καταφεύγουν σε τέτοιες τεχνολογίες για να διευκολύνουν τις σπουδές τους.

Η Cath Ellis, αναπληρώτρια αντιπρύτανης Ποιότητας και Ακεραιότητας στο «Western Sydney University», δημοσίευσε τον περασμένο μήνα άρθρο γνώμης στην Sydney Morning Herald ως απάντηση σε κείμενο της ακαδημαϊκού Kylie Moore-Gilbert.

Η Μουρ-Γκίλμπερτ είχε υποστηρίξει ότι συμβούλεψε τη θετή της κόρη να σκεφτεί δύο φορές πριν εγγραφεί σε πανεπιστήμιο, καθώς οι φοιτητές μπορούν πλέον εύκολα να αναθέτουν τη μάθησή τους στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι «οι φοιτητές αξιολογούνται πλέον με βάση το ποιος μπορεί να γράψει τα καλύτερα prompts για AI».

Απαντώντας, η Έλις αναγνώρισε ότι «το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πραγματικό», ωστόσο τόνισε ότι οι νέοι θα πρέπει να συνεχίσουν να σπουδάζουν με τον παραδοσιακό τρόπο και να καταβάλλουν προσωπική προσπάθεια.

«Μην κόβετε δρόμο. Μην αναθέτετε τη σκέψη σας αλλού, όσο δελεαστικό κι αν είναι. Αν το σύστημα είναι τόσο εύθραυστο όσο υποστηρίζουν ορισμένοι, τότε η γνήσια προσπάθεια δεν θα περάσει απαρατήρητη. Θα ξεχωρίσει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το άρθρο βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής όταν υποβλήθηκε στην υπηρεσία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης Pangram, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κείμενο είχε παραχθεί από AI. Η εξέλιξη οδήγησε την Sydney Morning Herald στην απόσυρση του άρθρου από την ιστοσελίδα της, χαρακτηρίζοντας τη δημοσίευσή του προβληματική.

Απαντώντας σε ερωτήματα της Guardian Australia, το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε ότι η Cath Ellis χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη κατά τη συγγραφή του άρθρου γνώμης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Western Sydney University, η Έλις «φόρτωσε 40.000 λέξεις από δικό της πρωτότυπο υλικό σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Copilot (LLM), το οποίο συνόψισε την εκτεταμένη βάση γνώσεών της και παρείχε προτάσεις και κατευθύνσεις για το κείμενο».

Όπως διευκρινίστηκε, αυτή η διαδικασία αποτέλεσε τη βάση για τα πρώτα προσχέδια του άρθρου, τα οποία αντανακλούσαν τις προσωπικές σκέψεις, ιδέες και απόψεις της ακαδημαϊκού, διαμορφωμένες μέσα από περισσότερα από δέκα χρόνια ενασχόλησης με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου υποστήριξε ακόμη ότι η χρήση ενός γλωσσικού μοντέλου για την αξιοποίηση της δικής της εμπειρίας και τεχνογνωσίας «αποτελεί μια εξελιγμένη και απολύτως ενδεδειγμένη χρήση» της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εργαλεία όπως το Pangram μπορούν να εντοπίσουν εάν έχει χρησιμοποιηθεί AI σε ένα κείμενο, όχι όμως να κρίνουν αν η χρήση αυτή ήταν ορθή ή ακατάλληλη.

«Το πανεπιστήμιο θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν κατάλληλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Τετάρτης, στο άρθρο της Έλις δεν υπήρχε καμία αναφορά ή επισήμανση ότι είχε χρησιμοποιηθεί παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη κατά τη σύνταξή του.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική σύνταξης της Nine Entertainment Co., μητρικής εταιρείας της Sydney Morning Herald, επιτρέπει τη χρήση εργαλείων AI για αρχική έρευνα και παραγωγή ιδεών, ωστόσο αναφέρει ρητά ότι «η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για τη συγγραφή κειμένων που προορίζονται για δημοσίευση».

Η πολιτική της εταιρείας προβλέπει ότι κάθε περιεχόμενο που έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύεται πρέπει να φέρει σαφή επισήμανση. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι «η χρήση υποστηρικτικών εργαλείων AI δεν απαιτεί υποχρεωτική δήλωση».

Η Nine Entertainment Co. δεν απάντησε στα ερωτήματα της Guardian Australia. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο άρθρο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, ο αρχισυντάκτης της «Sydney Morning Herald», Jordan Baker, ανέφερε ότι το επίμαχο κείμενο δεν συμμορφωνόταν με τις συντακτικές κατευθυντήριες γραμμές της εφημερίδας και γι’ αυτό αποσύρθηκε.

«Η Herald δεν ενημερώθηκε για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη σύνταξη του άρθρου ούτε από τη συγγραφέα ούτε από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σίδνεϊ», δήλωσε ο Μπέικερ.

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