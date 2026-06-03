Χανιά: 22χρονη κατανάλωσε χάπια για να βάλει τέλος στη ζωή της

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στις αρχές τα Χανιά, καθώς λίγο πριν τις 10:00, μία 22χρονη στο Κουμπελί αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χάπια.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο κλήθηκε στο σημείο από συγγενικό πρόσωπο της 22χρονης και την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι λόγοι για τους οποίους η 22χρονη κατανάλωσε μια καρτέλα χάπια και ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή της παραμένουν άγνωστοι.

Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων όπου και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, με τη ζωή της να βρίσκεται εκτός κινδύνου.

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