Πάτρα: 23χρονος πήρε χάπια για να αυτοκτονήσει – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου καθώς 23χρονος στην Πάτρα έκανε απόπειρα αυτοκτονίας καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου όπως αναφέρει το tempo24.gr.